CHP'den Bakan'a Sert Eleştiri

Güncel

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi ile ilgili yaptığı açıklaması nedeiyle sert ifadelerle eleştirdi. Bakan Memişoğlu'nun "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor" sözlerine CHP Sözcüsü "Be insanlıktan nasibini almamış adam! O bebekler, sen ve senin gibiler görevinizi yapmadığınız için katledildi!" dedi.

Türkiye'nin gündemindeki Yenidoğan Çetesi ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na eleştiriler devam ediyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel X hesabı üzerinden Memişoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri yaşanıyor. Bebekler para için öldürülüyor. Sağlık Bakanı çıkmış, hiç utanmadan 'Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor' diyor. Kamuoyu meşgul ediliyor öyle mi? Be insafsız! Be vicdansız! Be insanlıktan nasibini almamış adam! O bebekler, sen ve senin gibiler görevinizi yapmadığınız için katledildi! Siz o bir damlacık bebeklerin canını, sağlığını korumanız gerekirken, başka işlerle meşguldünüz. Önce İstanbul İl Sağlık Müdürüyken, sonra da bakan olunca tarikatlara makam ve mevki aramakla meşguldünüz. Kamu hastanelerini bitirmekle, sağlığı ticarileştirmekle, randevu sorununu büyütmekle, ilaç sıkıntısı yaratmakla meşguldünüz. Bu ülkede güvenecek tek bir kurum bile bırakmadınız. Yitip giden hayatların hesabını hukuk önünde elbette bir gün vereceksiniz. O koltuğu "işgal" ettiğin her saniye için sana yazıklar olsun."