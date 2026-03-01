CHP'den Bakan Şimşek'e Geçim Sıkıntısı Soruları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, " Türkiye'de çalışan yurttaşların ne kadarı asgari ücret ve altında bir gelirle yaşamını sürdürmektedir? Bakanlığınızın, enflasyon karşısında yurttaşların alım gücünü korumaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli somut politika ve eylem planı nedir? Yurttaşların geçim sıkıntısını azaltmak amacıyla dolaylı vergilerin azaltılması veya temel tüketim maddelerinde vergi indirimi yapılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?" sorularını sordu.

Tanrıkulu, son yıllarda uygulanan ekonomi politikalarının yurttaşların alım gücü üzerindeki etkisini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, yüksek enflasyon, dolaylı vergilere dayalı maliye politikası ve ücret artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle yurttaşların alım gücü ciddi biçimde düşmüştür. Başta gıda, kira, enerji ve temel tüketim maddeleri olmak üzere zorunlu harcamalarda yaşanan fiyat artışları, geniş halk kesimlerinin insana yakışır bir yaşam sürmesini güçleştirmiştir. Resmi enflasyon verileriyle yurttaşların çarşı ve pazarda karşı karşıya kaldığı gerçek fiyat artışları arasında ciddi farklılıklar olduğu yönünde yaygın bir toplumsal kanaat oluşmuştur. TÜİK tarafından açıklanan verilerle bağımsız araştırma kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri karşılaştırıldığında, özellikle sabit gelirli yurttaşların, emeklilerin, asgari ücretle çalışanların ve dar gelirli kesimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı görülmektedir."

Anayasa'nın 2'nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal hukuk devleti olduğu açıkça belirtilmiştir. Sosyal devlet ilkesi, devletin yurttaşların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini sağlayacak ekonomik ve sosyal tedbirleri almasını zorunlu kılmaktadır. Ancak mevcut ekonomik koşullar, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ve sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği koruyucu mekanizmaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda, yurttaşların yaşadığı geçim sıkıntısının nedenlerinin tespit edilmesi, alım gücünün korunmasına yönelik alınan ve alınması planlanan önlemlerin açıklığa kavuşturulması, kamu kaynaklarının hangi önceliklere göre kullanıldığının şeffaf biçimde ortaya konulması ve sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla aşağıdaki soruların yöneltilmesi gerekli görülmüştür."

"Yurttaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla alınan ekonomik tedbirler nelerdir?"

CHP'li Tanrıkulu'nun Bakan Şimşek'e soruları ise şöyle:

"Türkiye'de son beş yıl içerisinde açıklanan resmi enflasyon oranıyla gıda, kira ve temel tüketim maddelerindeki ortalama fiyat artış oranı arasındaki fark ne kadardır? Bu farkın nedenleri nelerdir? Bakanlığınız tarafından yurttaşların alım gücündeki düşüşe ilişkin yapılmış bir etki analizi bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise sonuçları nelerdir? Son beş yıl içerisinde asgari ücret, emekli aylıkları ve kamu çalışanı maaşlarının reel alım gücü enflasyon karşısında ne kadar artmış veya azalmıştır? Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamını sürdürmek zorunda olan yurttaş sayısı kaçtır? Bu sayı son beş yılda nasıl değişmiştir? Yurttaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığınız tarafından alınan veya alınması planlanan mali ve ekonomik tedbirler nelerdir? Dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) toplam vergi gelirleri içerisindeki payı son 10 yılda nasıl değişmiştir? Dolaylı vergilerin dar gelirli yurttaşlar üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır? Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla uygulanan denetim ve düzenleme mekanizmaları nelerdir? Bu kapsamda son üç yıl içerisinde kaç denetim yapılmış, kaç işletmeye yaptırım uygulanmıştır?"

"Bakanlığınızın enflasyon karşısında yurttaşların alım gücünü korumaya yönelik eylem planı nedir?"

Yurttaşların kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi zorunlu harcamalarının toplam gelirleri içerisindeki payı son beş yılda nasıl değişmiştir? Sosyal yardım alan hane sayısı son 10 yılda nasıl değişmiştir? Sosyal yardımların toplam kamu harcamaları içerisindeki oranı nedir? Türkiye'de çalışan yurttaşların ne kadarı asgari ücret ve altında gelirle yaşamını sürdürmektedir? Bakanlığınızın, enflasyon karşısında yurttaşların alım gücünü korumaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli somut politika ve eylem planı nedir? Yurttaşların geçim sıkıntısını azaltmak amacıyla dolaylı vergilerin azaltılması veya temel tüketim maddelerinde vergi indirimi yapılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır? Son beş yıl içerisinde yurttaşların kredi kartı borçları ve bireysel kredi borçlarının toplam tutarı ne kadar artmıştır? Bu artışın geçim sıkıntısıyla ilişkisine dair bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Sosyal devlet ilkesi gereği yurttaşların insana yakışır bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla bakanlığınız tarafından planlanan yeni bir sosyal destek veya gelir koruma programı bulunmakta mıdır?"