CHP'den Bayram Açıklaması: Umut Yerine Kaygı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Eskiden bayramlar umut getirirdi. Sofralar bereketli, yüzler güleçti. Büyüklerimiz torunlarına harçlık verebilir, çocuklarımız bayramlık heyecanıyla sabahı zor edebilirdi. Bugün ise bayramlar sevinç yerine kaygı getiriyor. Çünkü bu ülkede insanın sadece sofrasındaki ekmeği değil, geleceğe dair umudu da çalındı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"Milletin seçtiği yöneticiler cezaevine atılıyor. Sandıkta verdiği yetkiyi kullanmasına bile izin verilmeyen bir halk var artık. Adalet terazisi çoktan bozuldu, hukuksuzluk hayatın her alanına sirayet etti. Özgürlükler baskıyla, söz hakkı susturmayla, halkın iradesi zorbalıkla karşılık buluyor. Ama mesele sadece demokrasi ve hukuk da değil. Bu düzen, insanın en temel hakkı olan gıdaya ulaşma hakkını bile gasp etti. Tarım bitirildi, üretici tarlasını ekemez hale geldi. Mazot, gübre, ilaç fiyatları el yakıyor. Çiftçi ektiğinden kazanamıyor, biçtiğini satamıyor. Kendi toprağında üretmek yerine ithalata mahküm edilen bir ülke haline geldik. Bunun bedelini de en ağır şekilde vatandaş ödüyor.

"Bayram sabahı mutfağa girip bayram sofrası kuramayan anne babalar var"

Bayram sabahı mutfağa girip bayram sofrası kuramayan anne babalar var. Alım gücü düştükçe düştü, pazarda filesini dolduramayan insanların sayısı arttı. Sofralarımızda eskisi gibi bolluk yok, çünkü üretici üretemiyor, tüketici alamıyor. Bayram, bayram olmaktan çıktı. Bunun sorumlusu kim? 22 yıldır ülkeyi yöneten, yanlış politikalarla ülkenin bereketini kurutan bu iktidar! Halkı açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe mahküm edenler, bugün bayramın anlamını hatırlatıyor. Ama millet unutmadı! Bayramı da ekmeği de özgürlüğü de bizden çalanları unutmadı. Biz bu ülkenin geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Çiftçinin tarlasını, üreticinin emeğini, halkın sofrasını tekrar bereketle buluşturacağız. Sandıkta iradesi yok sayılan bu milletin hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız. Hep birlikte, dayanışmayla, adaletle, emeğin değerini bilen bir yönetimle, bu ülkeyi gerçek bayramlara ulaştıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, mücadelemizin sonunda gerçek bayramları hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum."