CHP\'den Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'a Destek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Halkın rekor oyu ile seçilen Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yapılan kumpası ve Akdeniz Belediyesi'ne kayyum zorbalığını kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ve Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Karasu'nun paylaşımı şöyle:

"Yine AKP, yine kumpas, yine demokrasiye darbe. 31 Mart seçimlerinde yaşadığı hezimeti hazmedemeyen AKP, halkın iradesini gasp etmek istiyor. Halkın rekor oyu ile seçilen Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yapılan kumpası ve Akdeniz Belediyesi'ne kayyum zorbalığını kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."