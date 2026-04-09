CHP'li Bakan'dan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Gözaltına Alınmasına Tepki: "İktidarın İzmir'le Hesaplaşması Bitmiyor"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltı kararının hukuki değil siyasi olduğunu kaydetti. Bakan, "İktidarın İzmir'le hesaplaşması bitmiyor. Siyasi baskı yargı eliyle meşrulaştırılamaz. Hukuk, seçilmiş idarecileri hedef almak için bir araç olarak kullanılamaz" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin belediyede bir kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülmesine tepki gösteren Bakan, bu durumun hukukun bir kenara bırakılması anlamına geldiğini ifade etti. Bakan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İktidarın İzmir'le hesaplaşması bitmiyor. Hukuku çarpıtmak bu kadar kolay mı? TCK'nın 158. maddesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu; kasıt, sistematik eylem ve menfaat sağlama unsurlarını zorunlu kılar. Bir belediye başkanı binlerce personelin SGK kaydını tek tek takip etmez edemez. Peki belediye başkanı burada nerede durmaktadır? Usulsüzlüğü fark etmiş, sorumluluğu almış ve gereğini yapmıştır. Bir yöneticiden beklenen tam da budur. SGK uzmanının 'sorumluluğu bulunmaktadır' tespiti idari bir değerlendirmedir. Cezai kastın delili değildir. Bu ikisini birbirine karıştırmak ya cehalettir ya da kasıttır."

Bu ülkede AKP'li belediyelerde belediyecilik adına yapılan vurgunlar ortada ancak soruşturmalar gözaltılar ortada değildir. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bu gerekçeyle gözaltına alınması hukuki değil siyasidir. Hukuk, seçilmiş idarecileri hedef almak için bir araç olarak kullanılamaz. Bu uygulamayı kınıyor, Sayın Eşki'nin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Siyasi baskı yargı eliyle meşrulaştırılamaz."