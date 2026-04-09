CHP'li Bakan'dan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Gözaltına Alınmasına Tepki: "İktidarın İzmir'le Hesaplaşması Bitmiyor"

09.04.2026 14:04  Güncelleme: 14:25
CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştirerek, gözaltı kararının hukuki değil siyasi olduğunu belirtti. Bakan, iktidarın İzmir ile hesaplaşmasının sürdüğünü ifade etti.

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltı kararının hukuki değil siyasi olduğunu kaydetti. Bakan, "İktidarın İzmir'le hesaplaşması bitmiyor. Siyasi baskı yargı eliyle meşrulaştırılamaz. Hukuk, seçilmiş idarecileri hedef almak için bir araç olarak kullanılamaz" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin belediyede bir kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülmesine tepki gösteren Bakan, bu durumun hukukun bir kenara bırakılması anlamına geldiğini ifade etti. Bakan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İktidarın İzmir'le hesaplaşması bitmiyor. Hukuku çarpıtmak bu kadar kolay mı? TCK'nın 158. maddesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu; kasıt, sistematik eylem ve menfaat sağlama unsurlarını zorunlu kılar. Bir belediye başkanı binlerce personelin SGK kaydını tek tek takip etmez edemez. Peki belediye başkanı burada nerede durmaktadır? Usulsüzlüğü fark etmiş, sorumluluğu almış ve gereğini yapmıştır. Bir yöneticiden beklenen tam da budur. SGK uzmanının 'sorumluluğu bulunmaktadır' tespiti idari bir değerlendirmedir. Cezai kastın delili değildir. Bu ikisini birbirine karıştırmak ya cehalettir ya da kasıttır."

Bu ülkede AKP'li belediyelerde belediyecilik adına yapılan vurgunlar ortada ancak soruşturmalar gözaltılar ortada değildir. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bu gerekçeyle gözaltına alınması hukuki değil siyasidir. Hukuk, seçilmiş idarecileri hedef almak için bir araç olarak kullanılamaz. Bu uygulamayı kınıyor, Sayın Eşki'nin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Siyasi baskı yargı eliyle meşrulaştırılamaz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
