CHP'den Boykot Çağrısı: Demokrasi İçin Demokratik Duruş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medyadaki bazı kurumların boykot edilmesine ilişkin "jakobenizm ve ayrımcılık" ifadeleri kullanmasını, "Partimizin, manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil; yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur. Eğer milli medyadan kasıt kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır" şeklinde değerlendirdi.

Bulut, sosyal medya hesabından, Altun'un "Dünya gündemi savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgulken, ana muhalefet partisinin gündemi yine jakobenizm, yine ayrımcılık" gönderisini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Boykot bir sansür değil, halkın kendi medyasını seçme hakkıdır. Saray'ın siyaset meraklısı Fahrettin Altun'un açıklamaları, medya tekeline dönüştürülmüş bir propaganda aygıtını 'özgür basın' diye pazarlama çabasıdır. Bugün Türkiye'de halkın vergileriyle finanse edilen, muhalif hiçbir isme ekranlarında yer vermeyen, muhalif olan her düşünceye kör ve dilsiz olan TRT, iktidarın borazanına dönüştürülmüştür. A Haber'den CNN Türk'e, TGRT'den ATV'ye kadar onlarca kanal neredeyse tek merkezden, aynı manşetlerle yayın yapmaktadır.

"Boykot çağrısı yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur"

Partimizin manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil, yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur. Eğer 'milli medya'dan kasıt kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır. Kaldı ki 'yerli ve milli medya' ifadesi bile basın ve ifade özgürlüğüne bakışın itirafıdır. Bu ülkede gerçek ifade özgürlüğü ancak muhalefetiyle, iktidarıyla her görüşün adil şekilde temsil edilebildiği bir medya ortamıyla mümkündür."