CHP'li Emir'den Bursa'daki Başkanvekili Seçimine Sert Tepki ve Erken Seçim Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine AKP'li meclis üyesi Şahin Biba'nın Başkan Vekili seçilmesine sert tepki gösterdi. Emir, bu sürecin halk iradesine aykırı olduğunu belirterek, "Bursa halkının vermediğini mahkeme yoluyla, tutuklama yoluyla ve bugün zorbalıkla ele geçirdiler. Bir hırsızlık yapıldı, belediye başkanlığı çalındı" dedi. Ayrıca, milletvekillerine ve belediye meclis üyelerine orantısız şiddet uygulandığını iddia etti.

Emir, erken genel seçim ve ara seçim çağrısında bulunarak, kayyum atanan belediyelerde sandık konulmasını talep etti. İBB Davası'na da değinen Emir, iddianamenin somut deliller içermediğini ve iftiracılar üzerinden üretildiğini savundu. Tutuklu belediye başkanlarının delilsiz cezaevinde tutulduğunu belirterek, CHP'li belediyelere her noktadan saldırıldığını öne sürdü.