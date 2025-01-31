CHP'den Çiğdem Bayraktar Ör'e Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltına alınmasına, "Sizin beğenmediğiniz bir sosyal medya paylaşımı gözaltı nedeni olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz son günlerde giderek artan gözaltı ve tutuklama sarmalının içerisine düşmüş durumda. Siyasi iktidar, herkesi susturmak, korku salmak ve muhalefet edebilecek herkesi sindirmek için her yolu denemeye devam ediyor. Son olarak da akademisyen, tarihçi, televizyon programcısı Çiğdem Bayraktar Ör'ün gözaltına alınarak Vatan Emniyete götürüldüğünü öğrendik. Bunu kınıyoruz. Sizin beğenmediğiniz bir sosyal medya paylaşımı gözaltı nedeni olamaz. Siyasetçiler -Cumhurbaşkanı da dahil- ağır eleştirilere hazır ve açık olmalıdırlar. Bundan dolayı da yargının gecenin bir vaktinde harekete geçmesi bir baskı imparatorluğu kurma girişimidir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Bu baskı düzenini hep beraber sonlandıracağız."