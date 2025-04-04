CHP'den Elektrik Zammına Sert Tepki

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, EPDK'nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına ilişkin, "Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabında ANKA'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) açıkladığı yüzde 25 zam oranı haberini alıntılayarak, zam haberine tepki gösterdi.

Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!"