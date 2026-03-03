CHP'den Emekli İkramiyesi Tepkisi - Son Dakika
CHP'den Emekli İkramiyesi Tepkisi

03.03.2026 01:42
Güldem Atabay, emeklilere Bayram ikramiyesi artışı yapılmamasını eleştirdi, faize dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesinde artışa gidilmemesine tepki gösterdi.

Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli emekli vatandaşlarımız, haberiniz olsun: Hakkınız olan bayram ikramiyesi artışı size değil faize gidecek! Kuşa çevirdikleri 4 bin TL ikramiyenizi 5 bin yapabiliriz diye günlerdir kamuoyunu bu hükümet meşgul etti. Sonra da 'kaynak yok, zam yok' deyiverdi. Neden emekliye kaynak yok? Hani Türkiye bugün itibarıyla 'yüksek gelirli ülkeler' grubuna dahil olmuştu? Bakan Mehmet Şimşek öyle diyor. Nerede emeklinin yüksek geliri? Nerede emeklinin yüksek bayram ikramiyesi? Yok. Çünkü savaş çıktı. Enflasyon yükseldi, neden? Çünkü Ramazan geldi."

Ben size söyleyeyim, geçen sene 15,9 milyon olan emekli/hak sahibi bu sene 17,7 milyon kişi. Çarp böl, ne çıkıyor: Şimşek'in bütçeden ayırdığı 150 milyar TL içinde zaten zam planı yoktu. Bunlar, sadece ocak ayında 456 milyar lirayı faize ödeyenler! Bu sene ölen ölsün, kalan sağlar oy versin diye, seneye açacaklar keseyi. Çoktan hakkınız olanı lütuf gibi seçimden önce dağıtacaklar. Seçim bitince, planladıkları aynı kara düzen. Hakkınızı size değil, faize akıtıyorlar. Hakkınızı faize akıtanlara bir daha kanmayın."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
