CHP'den Emniyet Teşkilatı İçin Çözüm Önerileri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, emniyet personelinin ağır çalışma koşullarına ve artan polis intiharlarına dikkati çekerek, fazla mesai ücretinden sendikal haklara kadar birçok konuda kapsamlı çözüm önerileri sundu.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarına istediğiniz koltukları verin, son dönemdeki İçişleri Bakanlarına olduğu gibi! Eğer başında bulunduğu teşkilata, çalışanlarına karşı sevgisi yoksa onları yaptıklarıyla değil, yapmadıklarıyla tanır, hatırlarsınız! Emniyet Teşkilatının sorunları yıllardır kısmen ve yüzeysel biçimde ele alınıyor. Bu sorunlardan sadece birini çözmek hiçbir işe yaramaz, çünkü her biri birbirine bağlı ve bu sorunlar kartopundan çığ etkisi yaratıyor! Son dönemde sıklıkça dillendirilmeye başlanan polisin fazla mesaisi ve ekonomik sorunlarının yanında çok daha önemli bir meselemiz daha var! Polis intiharları! Polislerin çalışma koşullarını, özlük haklarını ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştirecek somut çözümleri hayatta geçirmek zorundayız! Zincirleme şekilde hepsi birbirine bağlı, fazla mesai ücretinden sendikal haklara, intiharların önlenmesinden liyakate dayalı terfi sistemine kadar onlarca sorun var, bunları çözmek zorundayız!"

Bakan'ın, Emniyet Teşkilatının sorunlarına çözüm önerileri ise şöyle:

"Fazla mesai ücretinin ödenmesi. 12-24 ve 12-36 (çakma) sistemlerinin, polislerin çalışma hayatından tamamen çıkarılması. Meslek içi yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması ve hak eden birikimli personelin amir olması. Her ile yüksek kapasiteli personel lojmanı inşa edilmesi ve polis lojmanları bünyesinde çocuk kreşi açılması. Polis sandığına zorunlu üyeliğin kaldırılması, polis sandığının, alanında uzman iktisatçılar ile yeniden yapılandırılması. Polislerin -dünyadaki örneklerine uygun olacak şekilde- sendika hakkının uygulanması.

Polis intiharlarına yönelik meclis araştırma komisyonunun kurulması. Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması. Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesainin yasaklanması. İkinci Şark'ın derhal kaldırılması. Bekçilerin (sürekli gece görevinde çalıştırılması) çalışma sistemlerinin yeniden düzenlenmesi. Emniyet Teşkilatı Vakfı'nın gelirlerinin polislere sosyal tesis, lojman ve kreş yapılması amacıyla kullanılması."