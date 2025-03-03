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CHP'den Enflasyon Eleştirisi

Gamze Taşcıer, TÜİK enflasyon verilerini eleştirerek halkın alım gücünün eridiğini vurguladı.

03.03.2025 12:09
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin "Saray rejimi enflasyonla mücadele etmiyor, ülkeyi hayalflasyonla yönetiyor. İktidar, TÜİK verilerini makyajlayarak vatandaşın yaşadığı ekonomik çöküşü gizlemeye çalışıyor. Halkın cebindeki üç kuruşa göz diken iktidar, 'Enflasyonu düşürüyoruz' diyerek algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Gerçek şu ki Türkiye'de fiyatlar durmuyor, vatandaşın alım gücü hızla eriyor. İşte hayalflasyon tam da budur: Vatandaşın ekmeği küçülürken iktidarın başarı hikayesi yazmaya devam etmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Emek Büroları Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TÜİK'in bugün açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Saray rejimi enflasyonla mücadele etmiyor, ülkeyi hayalflasyonla yönetiyor" diyen Taşcıer, şöyle devam etti:

"İktidar, TÜİK verilerini makyajlayarak vatandaşın yaşadığı ekonomik çöküşü gizlemeye çalışıyor. Türkiye'de ekonomi yönetiminin geldiği vahim tabloyu anlamak için uzaklara gitmeye gerek yok. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, ocak ayında 374 TL olan kırmızı etin kilosu, şubat ayında 412 TL'ye yükseldi. Yani, sadece bir ayda yüzde 10,2 zam geldi. Bu artış, dünya genelinde 145 ülkenin yıllık gıda enflasyonundan daha fazla. Türkiye'de bir ay içinde kırmızı et fiyatları, pek çok ülkenin bir yılda yaşadığı enflasyonu aştı. Vatandaş, bir zamanlar sofralarından eksik etmediği kırmızı eti artık lüks olarak görmek zorunda kalıyor. Peki, maaşlar bu hızda artıyor mu? Hayır. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun geliri yerinde sayarken mutfaktaki yangın büyüyor, alım gücü her geçen gün düşüyor.

"14 bin 469 TL olan emekli maaşı, 13 bin 470 TL'lik alım gücüne geriledi"

Ocak ayında 14 bin 469 TL olan emekli maaşı, iki aylık resmi enflasyon farkı göz önüne alındığında 13 bin 470 TL'lik bir alım gücüne geriledi. Yani, emeklinin cebinden henüz yılın ilk iki ayında bin TL buhar oldu. Ancak bu, sadece kağıt üzerindeki kayıp. Gerçek kaybı görmek için mutfağa bakmak gerekiyor. Örneğin, ocak ayında 38,7 kilogram et alabilen bir emekli, şubat ayında reel alım gücüyle ancak 32,7 kilogram et alabiliyor. Yani, sadece iki ay içinde yaklaşık altı kilogram et kaybı yaşandı. Ama TÜİK'e göre enflasyon kontrol altında.

"Halkın cebindeki üç kuruşa göz diken iktidar, 'Enflasyonu düşürüyoruz' diyerek algı operasyonu yapmaya devam ediyor"

İktidarın uyguladığı yanlış politikalar asgari ücretle çalışanları, emeklileri ve sabit gelirli milyonları limon gibi sıkıp suyunu çıkardı. Sadece maaşlar değil, halkın sofrasındaki her ürün de enflasyonla eridi. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri limon fiyatları. Son bir yılda limonun kilosu yüzde 594 oranında zamlandı. Geçtiğimiz yıl 2 lira 16 kuruş olan limon, bugün 15 TL'ye çıktı. Halkın cebindeki üç kuruşa göz diken iktidar, 'Enflasyonu düşürüyoruz' diyerek algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Gerçek şu ki Türkiye'de fiyatlar durmuyor, vatandaşın alım gücü hızla eriyor. İşte hayalflasyon tam da budur: Vatandaşın ekmeği küçülürken iktidarın başarı hikayesi yazmaya devam etmesidir."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

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