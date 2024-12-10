CHP'den Engelli Öğrencilere Yapay Zeka ile Meslek Sürprizi

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(ANTALYA) - CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerine anlamlı bir sürpriz yaptı. Komisyon üyeleri, yapay zeka kullanarak hazırladıkları fotoğraflarda, öğrencilerin hayallerindeki meslekte nasıl görüneceklerini paylaştı.

CHP Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri için bir sürpriz hazırladı. Öğrencileri evlerinde ziyaret eden komisyon üyeleri, onlara hayallerindeki mesleğin ne olduğunu sordu. Aldıkları yanıtları çektikleri fotoğraflarla yapay zeka ortamına taşıyan üyeler, öğrencilerin rüyalarını süsleyen meslekte nasıl görüneceklerini ortaya çıkardı.

Fotoğraflar, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, komisyon üyeleri tarafından öğrencilere hediye edildi. Doktor, öğretmen, mühendis, subay, pilot, avukat ve gazeteci gibi meslekleri yapan hallerini yansıtan fotoğraflarını gören öğrenciler çok mutlu oldu.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Belediye Meclis üyelerinin katıldığı etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışı da yapıldı.