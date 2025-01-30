CHP'den Engellilik Çalıştayı - Son Dakika
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CHP'den Engellilik Çalıştayı

CHP, 31 Ocak-2 Şubat'ta İzmir'de 'Bağımsız Yaşam Hakkı' temalı engellilik çalıştayı düzenleyecek.

30.01.2025 13:20
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında "Engellilik Çalıştayı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında düzenlenecek çalıştayın sloganının "Bağımsız Yaşam Hakkı" olarak belirlendiğini ifade etti.

Hak temelli engelli politikaları, sağlığa ve adalete erişebilirlik, kadınların güçlenmesi için engelli politikaları gibi konulara odaklanılacağını ifade eden Nazlıaka, çalıştayda engelli konfederasyonlarının, federasyonlarının, derneklerinin yanı sıra CHP'li yöneticilerin ve uzman konuşmacıların da yer alacağını kaydetti.

Nazlıaka, engelli bireyin olmadığını, engellenen birey olduğunu vurgulayarak, bu nedenle çalıştayda "engelli" kelimesinin yerine "engellilik" kelimesini kullandıklarına dikkati çekti.

Etkinliğin ilk gününde CHP'li belediyelerin yöneticilerinin katılımıyla grup çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Nazlıaka, dünyadaki ve Türkiye'deki en iyi engellilik projeleri hakkında sunumlar yapılacağını bildirdi.

Nazlıaka, etkinliğin açılış konuşmasının 1 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirileceği bilgisini vererek, çalıştayın sonuç bildirgesini 2 Şubat saat 11.00'de CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenleyecekleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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