CHP'li Nazlıaka, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'ni Ziyaret Etti

14.05.2026 17:44  Güncelleme: 20:12
CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'ni ziyaret ederek partilerinin hazırladığı 'Engellilik Rehberi'ni tanıttı. Rehberde, 'Hepimiz engelli adayıyız' ve 'Sevgi bütün engelleri aşar' gibi söylemlerin yetersiz olduğu vurgulanarak, hak temelli ve erişilebilir politikalar çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'ni ziyaret ederek, CHP'nin hazırladığı "Engellilik Rehberi" hakkında bilgi verdi. Rehberde özellikle yanlış yaklaşımların altını çizdiklerini söyleyen Nazlıaka, "Bu rehberi hem belediyelerimize hem de parti örgütümüze ulaştıracağız" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi'ni ziyaret etti. Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda; engelli bireylerin kent ve ülke genelinde söz sahibi olmalarının sağlanması, toplumsal yaşam içerisindeki erişilebilirliklerinin güçlendirilmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması, yerel yönetimler arasında koordinasyon merkezlerinin açılması ve geliştirilmesi, hareket özgürlüğünün sağlanmasına yönelik kent içi çalışmalar ile akülü araç gibi yaşamı kolaylaştıracak desteklerin yaygınlaştırılması gibi birçok konu ele alındı.

NAZLIAKA'DAN DOĞRU İLETİŞİM VURGUSU

Toplantıda CHP bünyesinde hazırlanan "Engellilik Rehberi" hakkında da bilgi veren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Biz, engelli yurttaşlarımızla doğru iletişim kurulmasına yönelik bir 'Engellilik Rehberi' hazırladık. Bu rehberi hem belediyelerimize hem de parti örgütümüze ulaştıracağız. Rehberde özellikle bazı yanlış yaklaşımların altını çiziyoruz. Örneğin; 'Hepimiz engelli adayıyız' cümlesiyle empati kurulmaya çalışılıyor. Oysa engellilik bir tercih değil. Engelli bireylere acınacak insanlar gibi yaklaşmak yerine; eşitlikçi, erişilebilir ve insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeni kurmak gerekiyor."

Yine sıkça kullanılan 'Sevgi bütün engelleri aşar' söylemi de tek başına yeterli değil. Sevgi önemlidir ancak erişilebilir politikalar olmadan, engelli yurttaşları hayatın içine katan bir anlayış oluşturulmadan, eğitimde, istihdamda, adalette ve kamusal hizmetlere erişimde hak temelli politikalar uygulanmadan engeller aşılamaz. Örneğin 19 Mayıs paylaşımlarında hep atletik gençler yer alıyor; engelli gençler görünmez kılınıyor. 23 Nisan paylaşımlarında da benzer bir tablo var. Bu rehberle toplumdaki ayrımcı dili dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

