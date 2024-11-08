CHP'den Erken Seçim Çağrısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora göre, enflasyon hedefinin yine tutmadığına işaret ederek, "İktidarı kaybetme endişesiyle yanlış üstüne yanlış yapan bu iktidar, ekonomik krizin esas sebebinin kendisi olduğu gerçeğini görmek istemiyor. Bu iş artık bitti. Arjantin gibi 20 yılı aşan bir ekonomik krize saplanmak istenmiyorsa, Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir. Yoksa bunun ekonomik bedelini birkaç nesil bile ödeyemez hale gelecektir" görüşünü ifade etti.

Karabat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün yılın son enflasyon raporu ile ilgili açıklamalarına ilişkin, X hesabından değerlendirmede bulundu.

Özgür Karabat, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"AKP'nin siyaseti çökmüştür, enflasyon daha büyük bela olmadan erken seçim şart. Merkez Bankası'nın, daha doğrusu AKP'nin enflasyon hedefleri yine tutmadı. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e, 2025 için de yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseldi. Önce yüzde 33 enflasyon hedefi ile başladılar, sonra yüzde 36 dediler. Baktılar olmuyor yüzde 38'e çıkardılar. Şimdi de yüzde 44 diyorlar. Artık bu rakamların bir önemi yok. Kimsenin inanmadığı TÜİK verileriyle kurgulanan para politikalarında yolun sonuna gelindi. Halkımız derin yoksulluğa hapsoldu, belirsizlik ve güvensizlik bir kabus gibi ülkenin üzerine çöktü.

İster AKP'li ister konusunda uzman liyakatli bir isim olsun, ekonominin dümenindeki kişiler sonuç alamıyor çünkü Saray'ın ve onun 'Cumhur'daki ortaklarının çıkarları, ülkenin çıkarlarının önüne geçiyor. Yozlaşma, hukuksuzluk, nepotizm arttıkça Saray'ın korkusu da büyüyor. İktidarı kaybetme endişesiyle yanlış üstüne yanlış yapan bu iktidar, ekonomik krizin esas sebebinin kendisi olduğu gerçeğini görmek istemiyor. Bu iş artık bitti. Arjantin gibi 20 yılı aşan bir ekonomik krize saplanmak istenmiyorsa, Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir. Yoksa bunun ekonomik bedelini birkaç nesil bile ödeyemez hale gelecektir."