CHP'den Girne Feribot Kazasına Taziye - Son Dakika
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CHP'den Girne Feribot Kazasına Taziye

CHP\'den Girne Feribot Kazasına Taziye
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Girne'deki feribot kazası için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması, kayıp vatandaşlarımıza ise sağ salim ulaşılması en büyük beklentimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA

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