CHP'den Google Algoritma Değişikliğine Tepki - Son Dakika
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CHP'den Google Algoritma Değişikliğine Tepki

CHP\'den Google Algoritma Değişikliğine Tepki

Ulaş Karasu, Google'ın algoritma güncellemesini TBMM'ye taşıdı, bakanlığa sorular yöneltti.

18.11.2024 15:03
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Bakanlığınızın yaşanan algoritma değişikliği ve oluşan trafik kaybıyla birlikte görünürlük sorunu hakkında, mağduriyetleri gidermek üzere yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir? Söz konusu girişime karşı vatandaşların haber alma hakkını korumak, demokrasiye gelecek zararlar önlemek adına Google Türkiye temsilciliğine herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır, uygulanmış mıdır? Mağduriyet yaşayan kuruluşların mağduriyetlerini gidermek, bağımsız gazeteciliği yaşatmak, daha demokratik bir medya ortamı oluşturmak için hükümet olarak yaptığınız ya da yapacağınız çalışmalar nelerdir" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Google Türkiye'nin yaptığı algoritma güncellemesi nedeniyle bağımsız habercilik yapan gazetecilik kurumlarının yaşadığı mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı. CHP'li Karasu, Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Google Türkiye'nin yaptığı algoritma güncellemesi nedeniyle bağımsız habercilik yapan BirGün, Gazete Duvar ve Halk TV ve yerel gazetelerin önemli bir bölümünün 'Google Haberler' ve 'Keşfet' platformlarında görünürlüğü neredeyse sıfırlandı. Mevzuat gereği, bağımsız medya kuruluşlarının Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) ilan alabilmesi için belirli tıklanma ve okunma oranlarını sağlaması gerekiyor. Bu durum medya organlarını ekonomik bir darboğaza doğru sürüklerken Google'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bağımsız medya kuruluşları, halkın haber alma hakkını baltalayan bu örtülü sansüre karşı çözüm çağrısı yapıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Google ve benzeri teknoloji şirketlerine bu yüzden ceza kesildiği bilinmekle birlikte istediği haber içeriğini öne çıkaran istediğini daha düşük gösteren bu algoritma değişikliğinin halkın haber alma hakkı kadar demokrasi açısından da sorunlar yaratacağı açıktır."

CHP'li Karasu'nun Bakan Uraloğlu'na soruları ise şöyle:

"Bakanlığınızın yaşanan algoritma değişikliği ve oluşan trafik kaybıyla birlikte görünürlük sorunu hakkında, mağduriyetleri gidermek üzere yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir? Google Türkiye temsilciliğiyle bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Bu konuda tarafınıza Google'dan herhangi bir bilgi paylaşımı olmuş mudur, olmuşsa içeriği nedir? Söz konusu girişime karşı vatandaşların haber alma hakkını korumak, demokrasiye gelecek zararlar önlemek adına Google Türkiye temsilciliğine herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır, uygulanmış mıdır? Mağduriyet yaşayan kuruluşların mağduriyetlerini gidermek, bağımsız gazeteciliği yaşatmak, daha demokratik bir medya ortamı oluşturmak için hükümet olarak yaptığınız ya da yapacağınız çalışmalar nelerdir? Söz konusu 'örtülü sansürün' sona ermesi için bir planlamanız var mıdır/olacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Google Algoritma Değişikliğine Tepki - Son Dakika

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