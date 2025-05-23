CHP'den İBB Operasyonlarına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den İBB Operasyonlarına Sert Tepki

23.05.2025 07:56  Güncelleme: 08:19
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gözaltı operasyonlarına, özellikle İmamoğlu'na odaklanıldığına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp bırakılan İBB yöneticileri olduğunu belirterek " Türkiye'de 1400 belediye var, hedef İBB ve aslında açığını söyleyelim hedef İmamoğlu. Adalet dinin temelidir. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar" sözleriyle tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgasına CHP'den sert tepki var. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, sosyal medyada paylaştığı mesajında İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın daha önce de gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını hatırlattı. "İBB yöneticisi iseniz her sabaha bir operasyon olasılığı için hazır olmak zorundasınız. Daha evvel alınıp bırakılmış olsanız dahi durum böyle" diyen Günaydın, operasyonların hedefinin İmamoğlu olduğunu vurguladı.

Günaydın'ın mesajı şöyle:

"Daha evvel gözaltına alınan ve aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurtdışına çıktığı (!) sorulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu bir kez daha gözaltında. Aynı şekilde, 2. Dalgada gözaltı sonrası serbest bırakılan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay tekrar gözaltında. Diayder davasında yargılanıp beraat eden Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gözaltında. Koruma Müdürü Mustafa Akın yanında İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ile İBB Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay da gözaltına alınanlar arasında. Bu sabah Esenyurt'un seçilmiş ve tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ilk duruşması Silivri cezaevi yerleşkesinde yapılacak. Kısacası gözaltılarla duruşmalar birbirine girmiş durumda. İBB yöneticisi iseniz her sabaha bir operasyon olasılığı için hazır olmak zorundasınız. Daha evvel alınıp bırakılmış olsanız dahi durum böyle. Türkiye'de 1400 belediye var, hedef İBB ve aslında açığını söyleyelim hedef İmamoğlu. Adalet dinin temelidir. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Günaydın, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İBB Operasyonlarına Sert Tepki - Son Dakika

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