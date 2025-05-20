CHP'den İBB Operasyonuna Tepki: 'Savcılık Jandarmayı Kullanıyor'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda 22 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Savcılığın emniyet yerine kolluk olarak Jandarmayı kullanması bir ilk. Bu tahkikat evrakının bölünmesi anlamına geliyor mu? Fezlekeyi kim hazırlayacak? Sorular bunlar, yanıtlar er geç ortaya çıkacak" dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Günaydın, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'taki muhteşem İzmir mitingimizin sabahına, yine bir İBB operasyonu haberiyle uyandık. Türkiye'de bin 400 belediye varken İBB ile yatıp İBB ile kalkılmasının nedenini biliyoruz. Anlaşılan ne geçmişte ne bugün, hiçbir AKP-MHP'li belediyede soruşturulacak bir şey yok (!) Çağırılsalar gidip ifade verecek bürokratlara gözaltı yapılması açık bir siyasi iletişim aracı haline getirildi. Savcılığın emniyet yerine kolluk olarak Jandarmayı kullanması bir ilk. Bu tahkikat evrakının bölünmesi anlamına geliyor mu? Fezlekeyi kim hazırlayacak? Sorular bunlar, yanıtlar er geç ortaya çıkacak."