CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

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Gürsel Erol, Ekrem İmamoğlu'na destek için imza kampanyasına katıldığını duyurdu.

31.03.2025 19:04
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına katıldığını duyurdu. Erol, "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük, seçim sandığının da bir an önce önümüze gelmesi için erken seçimin başlamasına yönelik sürecin başlatılması adına ilk imzayı atıyorum" dedi

Gürsel Erol, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına imza atarak destek verdi. Erol, "Bugün, örgütümüzle birlikte Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması ve Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili halkın desteğinin, on beş milyonun üzerinde bir oyla belirlenmesi için oluşturulan genel merkez tarafından başlatılan kampanyaya destek veriyoruz. Elazığ İl Örgütü olarak, ilk imzayı ben atıyorum. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük, seçim sandığını da bir an önce önümüze isteyerek erken seçimin bir an önce yapılmasıyla ilgili sürecin başlanmasına yönelik ilk imzayı atıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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