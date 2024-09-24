CHP\'den İmamoğlu\'na Destek: \'Yargı Siyasi Bir Araç Haline Gelmiştir\'

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya tepki göstererek, "Ne talimatlı AKP yargısı, ne de bu bozuk düzenin piyonları, halktan güçlü değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili açıklama yaptı. Yargılamanın siyasi olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"AKP, siyaseti dizayn etmeye çalışıyor"

"AKP iktidarı, kendi koltuğunu ve siyasi ikbalini korumak uğruna halkın iradesini yok sayarak, seçilmiş bir belediye başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yargı sopası göstererek siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na maksatlı olarak yargı eliyle yöneltilen siyasi yasak tehdidi, AKP hukuksuzluğunun ve çaresizliğinin de açık bir kanıtıdır. Bu dava yalnızca İmamoğlu'na yöneltilmiş bir saldırı değil; milyonlarca insanın özgür iradesine, sandıkta verdiği oylara, demokrasi inancına ve hukuk devleti ilkesine yapılmış organize bir darbedir.

"Bir despotun çaresizliği"

İktidar, siyasi rakiplerini hukuksuz davalar ve yargı oyunlarıyla saf dışı bırakmaya çalışarak kendi korkaklığını ve çaresizliğini gösteriyor. Soruyorum: Halkın iradesini temsil eden bir belediye başkanına karşı bu kadar alçakça bir saldırı, bir despotun çaresizliğinden başka nedir?

Adalet yerine keyfiyetin hüküm sürdüğü bir ülkede, hiçbir vatandaşın hakkı ve hukuku güvende değildir. Ancak bilinmelidir ki, baskıcı tek adam rejimleri tarih boyunca her zaman mazinin utanç listesinde yerini almıştır. Hiç kimse gücünü kendinden sanmasın. AKP'yi iktidar yapan halk, 31 Mart Yerel Seçimlerinde olduğu gibi koltuğundan indirmeyi de bilir.

"İmamoğlu'nun duruşu, CHP'nin duruşudur"

Ekrem İmamoğlu'nun duruşu Cumhuriyet Halk Partisinin duruşudur. Türkiye'nin aydınlık geleceğini, demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunan milyonlar, bu kirli düzenin karşısında asla geri adım atmayacaktır. Ne talimatlı AKP yargısı, ne de bu bozuk düzenin piyonları, halktan güçlü değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız. Bilinsin ki; iktidarın kirli oyunları ne bizi ne de halkımızı yıldırabilir."