CHP\'den İşçi Hakları İçin Çağrı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Yıldızlar SSS Holding işçilerin bütün hak ve alacaklarını derhal ödemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da süreçte üstlendikleri sorumluluğun ve işçilere verilen sözlerin gereğini yerine getirmelidir. Yerin altında canını ortaya koyan madencinin hakkı gözaltı değil, alın terinin karşılığıdır. Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri yalnız değildir" dedi.

Sarıbal, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin aylardır sürdürdüğü hak mücadelesinde yaşanan gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

Ödenmeyen ücretleri, tazminatları ve diğer hak ve alacakları için Ankara'da bulunan 82 işçi ile Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alındığını hatırlatan Sarıbal, gözaltı sürelerinin 24 saat daha uzatıldığını belirtti.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR"

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesine ilişkin daha önce protokol imzalandığını ve bir ödeme takviminin kamuoyuna açıklandığını belirten Sarıbal, buna rağmen işçilerin haklarını alamadığını ifade etti.

Sarıbal, "Bu işçiler aylardır yalnızca alın terlerinin karşılığını istiyor. Ücretleri, tazminatları ve diğer hak ve alacakları ödenmiyor. Verilen sözler tutulmuyor. İşçilerin karşısına ise çözüm değil polis barikatı ve gözaltı çıkarılıyor. İşçinin ücretini ve tazminatını istemesi suç değildir. Sendikal faaliyet yürütmek suç değildir. Eşinin, arkadaşının, çalışma arkadaşının yanında durmak da suç değildir. Aylarca emeğinin karşılığını alamayan madencilerin karşısına çözüm yerine polis ve gözaltı çıkarılması kabul edilemez. Asıl sorun işçilerin hak araması değil, aylar boyunca ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmemesidir. Kamu gücü işçinin karşısına değil, işçinin hakkının teslim edilmesi için kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"YERİN ALTINDA CANINI ORTAYA KOYAN MADENCİNİN HAKKI GÖZALTI DEĞİL, ALIN TERİNİN KARŞILIĞIDIR"

Yıldızlar SSS Holding'e işçilerin bütün hak ve alacaklarını ödeme çağrısında bulunan Sarıbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da süreçteki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, "Yıldızlar SSS Holding işçilerin bütün hak ve alacaklarını derhal ödemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da süreçte üstlendikleri sorumluluğun ve işçilere verilen sözlerin gereğini yerine getirmelidir. Yerin altında canını ortaya koyan madencinin hakkı gözaltı değil, alın terinin karşılığıdır. Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri yalnız değildir." diye konuştu.