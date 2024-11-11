CHP'den İstanbul Başsavcısı Gürlek'in Eşine Atama Tepkisi

Güncel

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği'ne atanmasına tepki gösterdi. Başarır," Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir"