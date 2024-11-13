CHP'den İzmir Yangınına Sert Tepki

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(TBMM) -CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İzmir'de meydana gelen yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin; "Bu facia, AKP iktidarının politikalarının bir sonucudur. AKP iktidarının Türkiye Yüzyılı diye tanımladığı sarayın günlük 21.5 milyon TL harcaması, halkı yoksullaştırması, milyonları açlık sınırının altında bırakması, bir öğün ücretsiz yemek verilmediği için çocukları aç bir şekilde okula göndermesinden ibarettir. 'Her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir' şeklindeki açıklama yapan AKP'li Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir'de hayatını kaybeden 5 çocuğu koruyamamıştır. Dolayısıyla bu 5 çocuğun hayatını kaybetmesinin nedeni de bu iktidarın uyguladığı politikadır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında önceki gün İzmir'de elektrikli soba sebebiyle meydana gelen yangında bir ila beş yaş aralığındaki 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı istifaya davet eden Suiçmez, yaşanan olayın AK Parti iktidarının politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu facia, AKP iktidarının politikalarının bir sonucudur. AKP iktidarının Türkiye Yüzyılı diye tanımladığı sarayın günlük 21.5 milyon TL harcaması, halkı yoksullaştırması, milyonları açlık sınırının altında bırakması, bir öğün ücretsiz yemek verilmediği için çocukları aç bir şekilde okula göndermesinden ibarettir. Ancak biz bunları dile getirdiğimizde AKP yetkilileri, 'Her şeyi paraya bağlıyorsunuz, bütün bu problemlerin olmasının sebebi para mıdır? Değil, bunun altında yatan başka nedenler vardır' dedi. Bugün de yine Meclis'te tekrar söylediğinin altını çizerek, 'Burada bahsetmek istediğim sadece para değil, bu problemin katmanlı bir problem olduğudur' şeklinde dünkü tepkilere cevap vermiştir.

"Bir çocuğun hayatını günlük 5 lirayla nasıl güvence altına alabilirsiniz"

Bu anlaşılmaz açıklamayı yapan yetkililere soruyorum: Bu sebeplerden biri bakanlığınız nezdinde evine 18 defa ziyaret gerçekleştirilmişken aileyi bu ortamda bırakmak, onları çaresizlik ve yoksulluk içinde bırakmak mıdır? CHP'nin raporuna göre 9.4 milyon çocuk yoksulluk sınırı içerisinde yaşamaktadır. Çocuk nüfusunun 4'te 3'ü okul çağındadır. Ülkemizde diğer besinlere göre daha ucuz olduğu için ekmek, makarna gibi yiyecekleri tüketen çocuk oranı ise yüzde 64.4'tür. Her gün et ve balık tüketebilen çocukların oranı ise 10.2'dir. Alın size gerçek bir AKP iktidarının Türkiye Yüzyılı profili.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı için Çocukların Korunması ve Gelişimini Sağlanması Programı adı altında ayırdığı 41 milyar 2 milyon 548 bin liralık bütçe herhangi bir umut vadetmekte midir? Ülkemizdeki 22 milyon 206 bin 34 çocuk dikkate alındığında bu bütçe her bir çocuk için yıllık sadece 1846 lira, aylık 153 lira, günlük ise sadece 5 liraya denk gelmektedir. Görünen o ki AKP iktidarı bu miktarın bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak, onları korumak ve sağlıklı bir gelişim sağlamak için yeterli olduğunu düşünmektedir. Bir çocuğun hayatını günlük 5 lirayla nasıl güvence altına alabilirsiniz? 'Her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir' şeklindeki açıklama yapan AKP'li Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir'de hayatını kaybeden 5 çocuğu koruyamamıştır. Dolayısıyla bu 5 çocuğun hayatını kaybetmesinin nedeni de bu iktidarın uyguladığı politikadır."