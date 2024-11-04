CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına karşı çıkarak, iktidarın muhalefeti terörist ilan ettiğini savundu.

04.11.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yücel, "Erdoğan ve AKP'nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını bildirmesinin ardından açıklama yaptı. Yücel'in  X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık.

Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adamın yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir davranış biçimidir.

Erdoğan ve AKP'nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki; bu anlayışın yıkılacağı günler yakındır... "

Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Politika, Halfeti, 3-sayfa, Güncel, Batman, Mardin, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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