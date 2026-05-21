CHP'den Kelkit Taşkını İçin Meclis'te Önerge

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şiddetli yağışlar ve kar erimeleri sonrası Kılıçkaya Barajı kapaklarının açılmasıyla Kelkit Havzası'nda yaşanan taşkınları Meclis gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle üreticilerin, çiftçilerin ve vatandaşların uğradığı zararlar ile destek planlarına ilişkin soru önergesi verdi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranının yükselmesi sonrası kapakların açılmasıyla birlikte Kelkit Çayı çevresinde meydana gelen taşkınların etkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KARASU'DAN KIYI ÇÖKMESİ VE HEYELAN RİSKİ UYARISI

Karasu, Sivas'ın Suşehri ilçesi başta olmak üzere Koyulhisar ile Tokat'ın Reşadiye, Niksar ve Erbaa ilçelerinde yurttaşların günlerdir taşkın tehdidi altında olduğunu ifade ederek, "Barajdan Kelkit Irmağı'na bırakılan su ile birlikte havzadaki yoğun yağışlar, kar erimeleri ve yan derelerden gelen akımlar nedeniyle su seviyesi yükseliyor. Bu durum kıyı çökmelerine ve heyelan riskine yol açıyor. Tarım alanları, konutlar, sera bölgeleri, üretim alanları ve arıcılık faaliyetleri zarar görüyor" dedi.

"İKTİDARIN GÖREVİ YALNIZCA UYARI YAPMAK DEĞİL"

Son 5 yılda Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riski nedeniyle kaç kez kapak açıldığı, bu süreçlerde hangi bölgelerin etkilendiği ve oluşan zararların boyutu hakkında bilgi talep eden Karasu, "İktidarın görevi yalnızca uyarı yapmak değil; vatandaşın mağduriyetlerini hızla tespit ederek gerekli desteği sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Önergesinde arım arazileri, işletmeler, konutlar, arıcılık faaliyetleri ve hayvancılık alanlarında meydana gelen kayıpların ayrı ayrı açıklanması isteyen Karasu ayrıca taşkın nedeniyle zarar gören çiftçiler, üreticiler ve esnaf için zarar tespit çalışması yapılıp yapılmadığını; kredi ertelemesi, hibe desteği veya başka ekonomik desteklerin planlanıp planlanmadığının sordu.

Devlet Su İşleri tarafından bölgede taşkın riskine karşı hangi önlemlerin uygulandığının ve erken uyarı sistemlerinin nasıl işletildiğinin de paylaşılmasını isteyen Karasu, Kelkit Havzası için kapsamlı taşkın önleme ve afet yönetim planının ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak, bakanlığın bu yönde yeni çalışma hazırlayıp hazırlamadığını da yanıt verilmesini talep etti.