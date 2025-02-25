CHP\'den Liyakatsizlik Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki eş, dost ve akraba atamalarına ilişkin soru önergelerine yanıt alamadığını belirterek "Liyakatin yerini eş dost akraba atamalarıyla bakanlık, adeta aile şirketi gibi yönetiliyor. Liyakatsizlik bakanlıkta öyle bir noktaya ulaştı ki fıkra gibi atamalar da yapılıyor, haksızlıklara hukuksuzluklara göz yumuluyor. Liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumları çürüyor, çalışamaz hale geliyor, getiriliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki atamalarla ilgili açıklama yaptı.

"Liyakatin yerini eş dost akraba atamalarıyla bakanlık, adeta aile şirketi gibi yönetiliyor"

"Vatandaşlar her geçen gün derinleşen ekonomik krizin pençesinde yoksulluğun pençesindeyken, kamuda adeta bir çürümüşlük yaşanıyor" diyen Karasu, "Halkın gerçek gündemi ekonomik sıkıntılar, işsizlik, liyakatsiz atamalar ve bozulmuş adalet sistemi. AKP iktidarının 22 yılda ülkemizi getirdiği nokta maalesef bu. Bütün bunların bir yansıması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ve ona bağlı kamu kurumlarında net olarak görülüyor" dedi.

Bu konuda defalarca soru önergesi vermesine karşın bugüne kadar soruların geçiştirildiğini belirten Karasu, "Liyakatin yerini eş dost akraba atamalarıyla bakanlık, adeta aile şirketi gibi yönetiliyor. Liyakatsizlik bakanlıkta öyle bir noktaya ulaştı ki fıkra gibi atamalar da yapılıyor, haksızlıklara hukuksuzluklara göz yumuluyor. Liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumları çürüyor, çalışamaz hale geliyor, getiriliyor" dedi. Karasu, liyakat yerine sadakatin, uzmanlık yerine kişisel ilişkilerin ve ideolojik hesapların ön plana çıkmasının ülkeye kaybettirdiğini vurguladı.

"Aynı hataları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar"

"Milyonlarca gencimiz iş ve atama beklerken umutlarını yurt dışına bağlıyor, kendi ülkesinden kopuyor. Bu iktidarın 'liyakat yerine sadakat' ve dediği eşini, dostunu akrabalarını kamuya yerleştirdiği günler, ülkemizi 15 Temmuz'a götürmedi mi" diye soran Karasu, "Aynı hataları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar. Devletin en kritik noktalarına ehliyeti olmayan, sadece sadakatle iş başına getirilmiş kişilerin nasıl bir güvenlik açığı oluşturduğunu hep birlikte gördük ancak ders almadılar" dedi.

Karasu, açıklamasında soru önergelerinde de gündeme getirdiği bazı atamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ayfer Kara: Anayasa Mahkemesi tarafından; Anayasaya aykırılığı gerekçe gösterilerek iptal edilen ve belirlenen süre sonunda yürürlüğe giren karar gereği artık Cumhurbaşkanının, KİT'lerde 1. Hukuk Müşavirliğine atama yapma yetkisi kaldırıldı. Kara, 1. Hukuk Müşavirliği'ne asaleten atandı.

Murat Gül: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hava Tahmin Uzmanı olarak göreve başladı. Ulaştırma ve havacılık sektöründe hızla tırmandı; özel kalem müdürlüğü, bakan danışmanlığı ve daire başkanlıklarının ardından DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Hakkında ses kaydı ortaya çıkınca sessiz sedasız görevden alındı.

Yücel Karadavut: Esenboğa'da eski AKP milletvekilinin kızına taciz iddiasında çalışanlara mobbing yaptığı iddiasıyla adı geçen Karadavut hakkında mahkeme kararı olmasına rağmen Esenboğa başmüdürü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Şevket Özalp: İnşaat Havalimanı Daire Başkanı iken ismi birçok olaya karışan ve görevden alınan bu kişi yine skandal bir kararla Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına getirildi.

Tuncay Balcı: Açık öğretim mezunu ancak Türkiye'deki tüm havaalanlarının güvenliğinden sorumlu. Tuncay Balcı'nın ilk icraatı yeğenini işe alması olmuştu.

Selami Yapıcı: Namı diğer "Ye ve Uç Selami" . Bu adı almasının sebebi ise kontrol amiri olarak, yaptırılan işlerde proje değişikliği ve keşif artışıyla devleti yüz milyonlarca dolar zarara uğratan kişi olarak bilinmesi olduğu öne sürülüyor. Yapıcı'nın kontrol amiri olduğu, Çukurova Havaalanı'nın bir çok eksiğe rağmen açıldığı belirtilirken, bu havaalanındaki terminaldeki bir iş yerini arkadaşı üzerinden sahibi olduğu da öne sürülüyor."