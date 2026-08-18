CHP'den Melih Meriç'e Geçmiş Olsun Mesajı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Meriç'e acil şifalar diledi.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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