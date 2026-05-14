CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Tepkisi

14.05.2026 17:24
Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini artırmasını eleştirerek vatandaşın yoksullaştığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltmesine tepki gösterdi. Karabat, "Ekonomide tutmayan hedeflerin bedelini vatandaş yoksullaşarak ödüyor" dedi.

"YÜZDE 50 SAPMAYLA HEDEF GÜNCELLENDİ"

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefindeki revizyona dikkat çeken Karabat, hedefin kısa sürede büyük ölçüde saptığını ifade etti. Karabat, "Merkez Bankası yine enflasyon hedefini güncelledi. Yüzde 16 olan yıl sonu enflasyon hedefi tam yüzde 50 sapmayla yüzde 24'e çıkarıldı. Maalesef bu hedef de tutmayacak ve bu yılı yüzde 30 civarında enflasyon ile kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"SORUNUN KAYNAĞI PLANSIZLIK VE HUKUKSUZLUK"

Türkiye ekonomisinin içine sürüklendiği tablonun temel nedeninin kötü yönetim olduğunu vurgulayan Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Plansızlık, öngörüsüzlük ve hukuksuzluğun ekonomik çöküşü derinleştirdiğini belirten Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomi yönetimini siyasal amaçlarla kullandığını söyledi. Karabat, "İktidarın otoriter yönetimini finanse etmekten başka bir görevi olmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi bürokrasisini de çürütmüştür. TÜİK, Merkez Bankası ve kamu bankaları gibi kurumlarımız güvenilirliğini kaybediyor" dedi.

"GELİR ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR"

Karabat, gelir dağılımındaki bozulmanın her geçen gün arttığını söyledi. En zengin kesimin milli gelirden aldığı payın büyüdüğünü belirten Karabat, vatandaşların yüksek enflasyon ve işsizlik kıskacında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. Karabat, "Nüfusun gelir olarak en tepedeki yüzde 20'lik kesimi, toplam milli gelirin yüzde 50'sini alıyor. Enflasyon yüzde 30'a demir attı. Atıl iş gücü yüzde 30'u geçmiş durumda. Fırsatını bulan yurt dışına yerleşiyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN SAVAŞI BAHANE EDİLEMEZ"

Ekonomide yaşanan sorunların dış gelişmelerle açıklanamayacağını kaydeden Karabat, özellikle İran merkezli bölgesel gerilimlerin ekonomi yönetimi tarafından mazeret olarak kullanıldığını savundu. Karabat, "Tüm bu yaşananlar için 2 aylık İran savaşı bahane edilemez. 3 yılı bulan sözde dezenflasyon süreci dünyada görülmemiştir. Ekonomi programı çökmüştür" dedi.

Kaynak: ANKA

