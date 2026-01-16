Burhanettin Bulut: "Abb'nin MHP Genel Merkezi'nin Bulunduğu Caddenin Adını Sinan Ateş Caddesi Olarak Değiştirdiği Haberleri Gerçeği Yansıtmamaktadır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ankara Büyükşehir Belediyemizin, MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirdiği yönünde sosyal medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını "Sinan Ateş Caddesi" olarak değiştirdiği iddasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin, MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirdiği yönünde sosyal medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla."