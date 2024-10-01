CHP\'den MHP\'nin Açıklamalarına Sert Tepki

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Zeybek, "Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye verebilecekleri artık hiçbir şey kalmamıştır. Ne ülkenin demokrasisine ne dış politikasına ne iç güvenliğine ne ekonomik gelişmelerine ne hayat pahalılığına ne işsizliğe çare bulacak herhangi bir güçleri yoktur. Tek dertleri Türkiye'nin son 17 hafta bütün anketlerde birinci partisi olan CHP'ye saldırmak ve kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenmiş olan muhalif medyayı da susturma, onu tehdit etme girişimleridir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının başlaması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında CHP'ye ve medyaya yönelik açıklamalarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, ülkede yoğun bir ekonomik kriz yaşandığını belirterek, yeni yasama yılında ekonomik sorunları ve bunların çözümünü TBMM gündemine getireceklerini söyledi. Zeybek şöyle konuştu:

"1 Ağustos'ta Meclis tatile girmişti. Biz sonrasında iki kez Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdık Türkiye'de anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla ilgili. Birinde toplandık. İstediğimiz sonuç çıkmadı. İkincisinde de Meclis Başkanı Meclis'i toplamaya gerek görmedi. Aslında Türkiye şu anda bir anayasaya sadakatle bağlı olmayan bir yönetim anlayışı ve ona karşı direnen bir toplum kesimlerinin mücadelesi şeklinde geçiyor. İkincisi de tabii yoğun bir ekonomik kriz. ve bugün de İstanbul Ticaret Odası enflasyon rakamlarını açıkladı. Yine çok yüksek geldi. Yani ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek'in açıkladığı pembe tabloların hiçbirinin gerçek olmadığı, üstelik toptan fiyat endekslerinin de giderek daha da yükseldiğini yani üretici fiyat endekslerinin artışta yaşandığını gördük. O nedenle gündemimiz ağırlıklı olarak ekonomik meseleler, parlamentonun bu konularda yasa çıkarmasını çabalayacağız. Öğretmen yasa tasarısı Mecliste yarısı görüşülmüştü. Ama okullarımızda hijyen problemi var. Temizlik elemanı yok. Ciddi biçimde ilkokullara özellikle de yeni başlayan çocuklarımız evlerinde, başka yerde görmedikleri pis tuvaletle karşılaşıyorlar. Buna çözüm bulunamıyor. CHP'li belediyelerin yaptığı bu yöndeki çabalara da engel olma girişimlerini görüyoruz.

"Cumhurbaşkanının artık yönetemediği bu ülkede iktidarı devretmek için ülkeyi seçime götürmesini getirmesini bekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılında yaptığı ilk grup toplantısında CHP ve medyaya yönelik sözlerine tepki gösteren Zeybek şunları söyledi:

Devlet Bahçeli'nin konuşmasını bir miktar dinledim. Metne sadık kalmaya çalıştı ama bazı sözcükleri karıştırdı. Yani Sayın Genel Başkan'ın ismini ya da öldürülen Hizbullah liderinin ismini söylerken bile bir karışıklığa yol açtı. Biz Türkiye'de Cumhur İttifakı'na tek bir gözle bakıyoruz. ve onların bu ülkeye verebilecekleri artık hiçbir şey kalmamıştır. Ne ülkenin demokrasisine ne dış politikasına ne iç güvenliğine ne ekonomik gelişmelerine ne hayat pahalılığına ne işsizliğe çare bulacak herhangi bir güçleri yoktur. Tek dertleri Türkiye'nin son 17 hafta bütün anketlerde birinci partisi olan CHP'ye saldırmak ve kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenmiş olan muhalif medyayı da susturma, onu tehdit etme girişimleridir. Biz dikkatlice izliyoruz. Ama Türkiye yolunu çizmiştir. Türkiye'nin yol haritası bellidir. Türkiye ilk yapacak olan seçimlerde ki biz onun hızlı bir seçim olmasını istiyoruz. Parlamentonun hızlı bir biçimde kendini yenileme kararı almasını bekliyoruz. ya da Cumhurbaşkanının artık yönetemediği bu ülkede iktidarı devretmek için ülkeyi seçime götürmesini getirmesini bekliyoruz. Böyle bir durumda da zaten hazırlıklarımız tam. Yerel seçim gösterdiğimiz üstün başarı, almış olduğumuz oy oranlarının çok daha üzerine çıkarak Türkiye'yi bu içinden geçtiğimiz girdaptan çıkarma niyetindeyiz.

"Mecliste çoğunlukla muhalefetimize devam edeceğiz"

Mecliste çoğunlukla muhalefetimize devam edeceğiz. Ama biz bir yandan da yönetmekte olduğumuz belediyeler eliyle de toplumun sorunlarına deva olmaya, çare üretmeye, açılışlar yapmaya, kent lokantalarıyla, kreşlerle, yurtlarla, burslarla altyapı, üstyapı hizmetleriyle toplumun sorunlarını en azından bir nebze azaltmaya çaba göstereceğiz."