CHP'den Müfredat Dışı Eğitim İddiası - Son Dakika
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CHP'den Müfredat Dışı Eğitim İddiası

22.05.2025 19:14
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CHP'li Gökçek, öğretmen A.D.'nin laiklik karşıtı paylaşımlarını Bakan Tekin'e taşıdı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Bağcılar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan A.D.'nin müfredat dışı ve laikliğe aykırı olduğunu belirttiği ders anlatımlarını sosyal medya hesabından paylaşmasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, sosyal medya hesabından müfredat dışı ders anlatımlarını paylaşan öğretmen A.D'ye ilişkin olarak, "Bir öğretmenin fütursuzca müfredat dışı, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzak, ayrıştırıcı konuşmalar yapması; bu konuşmaları öğrencilerinin kişisel haklarını ihlal eder şekilde sosyal medyada şahsi popülaritesi için kullanmasına asla müsamaha gösterilmemelidir" dedi.

"Nereden güç aldığını gösteriyor"

İstanbul Bağcılar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan A.D'nin derslerde müfredata bağlı kalmadığı, ders verdiği çocukların yaş gruplarına yönelik soyut ve somut algı seviyelerini yok sayarak dini konular anlattığı ve çocukların kişisel verilerinin korunması ilkesini hiçe sayarak sınıf ortamına dair videolar çekerek bu videoları sosyal medya hesabında yayımladığına dair çeşitli görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirten Gökçek "'Çocukken şort giydir, mini etek giydir. Büyüdüğünde tesettüre girmesini bekle(ME)' üst yazısı ile paylaşılan ve çocukların yüzlerinin net şekilde görüldüğü videoda A.D. müfredatta yer almayan, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzak, ayrıştırıcı konuşmalar yapmaktadır. İlgili şahsın sosyal medya hesabı incelendiğinde benzeri çok sayıda paylaşım olduğu da görülmektedir. Tüm bunlar olurken Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yetkililerin yaşananları görmezden gelmesi bu sözde eğitimcinin nereden güç aldığını da bizlere göstermektedir"  ifadesini kullandı.

Gökçek, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"A.D. isimli öğretmenin çocukların kişisel haklarını ihlal eder şekilde sosyal medyada paylaşımlar yaptığından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? İlgili eğitimci hakkında bugüne dek herhangi bir idari işlem uygulanmış mıdır? Bahse konu son videoya ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlemde bulunulması düşünülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

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