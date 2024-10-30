CHP\'den Öğretmen Atamalarına Protesto

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkat çekmek için oturma eylemi yapıp, adliyeye yürüyerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, öğretmen atamalarındaki mülakat süreciyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün akşam oturma eylemi başlattı. Geceyi bakanlık önde geçiren grup, sabah yapılan açıklamanın ardından Ankara Adliyesi'ne yürüdü. CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmenlere yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirterek, "Öğretmenlerimizin yıllarca ailelerinin canıyla, dişiyle desteklediği; aylarca ama deprem bölgesinde ama zor koşullarda bu sınava hazırlanan, bu hakkı elde eden, iktidarın sözüne güvenen bu gençlere haksızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Özçağdaş, mülakat meselesi kötü niyetli olmasa bile tamamıyla büyük bir zulüm haline dönüştüğünü söyleyerek "Aylarca yıllarca çalışan öğretmenlerimizin haklarına girilmiştir. Bu çılgınlıktan vazgeçin. Seçim öncesi sözünüzü tutun. Öğretmenlerimizi Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarıyla atayın" ifadelerini kullandı.