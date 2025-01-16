CHP\'den Protesto Daveti: Beşiktaş Belediyesi Önünde Buluşma

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması nedeniyle İstanbulluları bugün yapılacak protesto için Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti. Karabat, "Demokrasimize, sahip çıkmak için 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Genel Başkanımız Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beşiktaş Belediyesi'nin önünde buluşuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabınan yayınladığı video ile İstanbulluları bugün saat 14.00'te Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti. Karabat video mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaşlı yurttaşlarımızla birlikte Beşiktaş iradesine sahip çıkıyoruz. Demokrasimize, sahip çıkmak için 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Genel Başkanımız Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beşiktaş Belediyesi'nin önünde buluşuyoruz. Adaleti, hukuku ve halk iradesini savunmak için bir arada durmalıyız. Herkesi bu önemli buluşmaya katılmaya davet ediyoruz. Birlikte güçlüyüz! Beşiktaş'ta buluşalım!"