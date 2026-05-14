CHP'den Randevu Krizine Tepki

(ANKARA) - CHP'nin Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nı randevu krizini çözmeye davet ederek, "Sorunları halının altına süpürüp meslektaşlarımızı daha zorda bırakacağınıza kök nedenleriyle çözün. İnsanları randevu almak için uğraşmak zorunda bırakmayın. Sağlığa erişimlerinin önündeki engelleri kaldırın" dedi.

CHP'nin Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı hastanelerinden randevu almak büyük bir sorun. Sağlık Bakanı bu sorunu kökten çözeceğine her geçen gün birtakım yeni uygulamalarla meslektaşlarımızın canını sıkmaya devam ediyor. Şimdi aile hekimleri aracılığıyla randevu almak diye bir sistem gündeme geldi ve merkezi randevu sisteminden randevu alamayan kişiler için 'aile hekiminize başvurun, o da sizin için randevu alsın' yaklaşımıyla bu sorunun çözüldüğü iddia edildi. Oysa günümüzdeki verilere ve aile hekimliği yapan meslektaşlarımızdan bize gelen bilgilere baktığımızda ortada çözülen bir randevu sorunu yok. Aksine aile hekimlerinin iş yükünü artıran ve sırf randevu alabilmek için aile hekimlerine günde belki de 10'dan fazla başvurunun yapıldığı bir yeni sorun yumağıyla karşı karşıyayız."

Aile hekimleri zaten her gün ortalama 70'ten fazla hasta bakmak zorunda bırakılırken, bir de ek olarak yalnızca bir hastaneden randevu almak için aile hekimliğine başvuru yapılmasının zorlanması gerçekten kabul edilemez. Üstelik birinci basamak yalnızca set yaptırmak için gelinecek bir yer de değildir. Ama maalesef Sağlık Bakanı'nın bunu bir türlü anlayamadığına tanıklık ediyoruz.

"RANDEVU SİSTEMİNİN KÖK NEDENLERİNE ODAKLANIN"

Buradan çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Randevu sisteminin kök nedenlerine odaklanın. Ülkede doğru düzgün bir set sistemi olmadan, ülkede gerçekten iyi çalışan, desteklenmiş bir birinci basamak sistemi olmadan bu sorun çözülemez. Sorunları halının altına süpürüp meslektaşlarımızı daha zorda bırakacağınıza kök nedenleriyle çözün. İnsanları randevu almak için uğraşmak zorunda bırakmayın. Sağlığa erişimlerinin önündeki engelleri kaldırın."