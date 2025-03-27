CHP'den RTÜK'e Tepki: Sansür ve Cezalar Medyayı Susturmak İçin

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Ebubekir Şahin için halkın değil, sarayın sesi önemli. Gerçekler değil, sarayda yazılan uydurma senaryoların ve masalların duyurulması önemli. Stüdyolarda medya mahkemesi kuranlara, itibar suikastı yapanlara, muhalefete hakaret edenlere ceza yok, halkın sesi olan özgür ve tarafsız medya susturulmak isteniyor" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe gösterilerek, SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir hafta boyunca yarım yamalak hukuk bilgisiyle, yasaları eğip bükerek medyayı defalarca tehdit etti. Adeta AKP'nin bir ilçe başkanı gibi siyasi nutuklar attı, bağımsız yayıncılara, gazetecilere, televizyonlara parmak salladı, talimat yağdırdı. Denetleme görevi bulunan RTÜK, AKP iktidarında bir sansür kuruluna dönüştü. Nihayetinde RTÜK, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmak için sokağa çıkan milyonların taleplerini ekrana yansıtan, orantısız güç kullanan polislerin şiddetini ifşa eden, iktidarın demokrasi karşıtı eylem ve söylemlerini haberleştiren yayın kuruluşlarına bugün birkaç saat önce cezalar yağdırdı.

Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası, Halk TV ve Tele 1'e idari para cezası ve 5'er kez program durdurma cezası verildi. Ayrıca Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına ise 72 saat içinde lisans alınmaması halinde erişim engeli getirecek… Ceza alan kanallar ne yapmış peki... Haber yapmışlar… Halkın sesini duyurmuşlar... Gerçekleri aktarmışlar... Hakikati yansıtmışlar... Ama Ebubekir Şahin için halkın değil, sarayın sesi önemli… Gerçekler değil, sarayda yazılan uydurma senaryoların ve masalların duyurulması önemli. Stüdyolarda medya mahkemesi kuranlara, itibar suikastı yapanlara, muhalefete hakaret edenlere ceza yok, halkın sesi olan özgür ve tarafsız medya susturulmak isteniyor. Şunu sakın unutmayın: Günü geldiğinde bu Goebbels özentisi sansürcü, yasakçı, tek sesçi zihniyet, hukuken yaptıklarının karşılığını alacaktır."