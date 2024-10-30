CHP'den Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kanun Tekliflerine Destek Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kanun Tekliflerine Destek Çağrısı

CHP\'den Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kanun Tekliflerine Destek Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TBMM'de bekleyen şehit yakınları ve gazilerin taleplerine yönelik 18 kanun teklifinin gündeme alınmasını istedi. Bağcıoğlu, tüm partilerin bu konudaki sosyal sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve terörle mücadele konularında CHP'nin net duruşunu ifade etti.

30.10.2024 16:43
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TBMM'de bekleyen ve şehit yakınları ile gazilerin taleplerine yönelik olarak CHP'nin hazırladığı 18 kanun teklifinin gecikmeksizin gündeme alınmasını isteyerek, "Bu mesele siyasetin ötesinde, tüm partilerin destek vermesi gereken bir toplumsal görevdir" dedi. Bağcıoğlu, "Terörist başı gazi Meclis'te konuşturulamaz. Süreç, milletin iradesini temsil eden TBMM çatısı altında, şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, İzmir'de Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerini ziyaret ederek dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında şehit yakınları ve gazilerin taleplerine yönelik olarak partileri tarafından hazırlanan 18 kanun teklifinin TBMM'nin ilgili komisyonlarında bekletildiğini anlatan Bağcıoğlu, tekliflerin bir an önce Genel Kurul'a getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset dışı olarak gördüğümüz bu konuda tüm partilerimizin katkı ve desteklerini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik sorumluluğumuzu biliyoruz. Diğer siyasi partilerden de aynı sorumluluğu göstermelerini talep ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de vurguladığı gibi, onların yüzüne bakamayacağımız bir sürecin içinde asla olmayacağız. Bu konuda toplumsal bir mutabakata ihtiyacımız var. Milli güvenlik ve terörle mücadele konularında da CHP'nin duruşunu net bir şekilde ortadadır. Terörist başı gazi Meclis'te konuşturulamaz. Süreç, milletin iradesini temsil eden TBMM çatısı altında, şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır. Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilemez; Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri tartışmaya açılmaz. Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD terör örgütü, doğrudan Türkiye'nin milli güvenlik sorunudur."

Kaynak: ANKA

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