CHP'den Siyasi Davaya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Siyasi Davaya Tepki

14.09.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gamze Taşcıer, davanın siyasi olduğunu belirterek, halkın iradesine sahip çıkacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'nin kurutaylarının iptali istemiyle açılan ve yarın görülecek davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "Yarın bu kararı verecek olanlar hukukun kendilerine verdiği yetkiyle hareket etsinler. Eğer saraydan gelen talimatlarla karar verirlerse, milletin ilk seçimde sandıkta en net cevabı vereceğini çok iyi bilsinler" dedi.

CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlediği mitingde, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Taşcıer, şunları söyledi:

"Evet, aslında yarın görülecek davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu herkes biliyor. Buraya gelen yüz binlerce insan da bu antidemokratik, hukukun yok sayıldığı düzene, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden en demokratik şekilde adeta bir başkaldırıyla tepkisini gösteriyor. Buradaki yüz binlerce kişi ne diyor? Bütün baskılara, tehditlere rağmen, 'Ben irademe sahip çıkıyorum.' diyor. Aynısını Saraçhane'de de gösterdiler, aynısını bugüne kadar sayısı 60'ı aşan mitinglerimizde, eylemlerimizde de ortaya koydular. Toplum her şeyin farkında. Bu yapılanların siyaseti dizayn etme çabası olduğunu, topluma verecek hiçbir şeyi kalmayanların şiddet, baskı, tehdit ve iftirayla yönlendirmeye çalıştığını en güzel şekilde buradaki kalabalık ortaya koyuyor. 'Ben irademe sahip çıkıyorum ve çıkmaya da devam edeceğim.' mesajını veriyor.

Buradan bir kez daha dile getiriyoruz: Yarın bu kararı verecek olanlar hukukun kendilerine verdiği yetkiyle hareket etsinler. Eğer saraydan gelen talimatlarla karar verirlerse, milletin ilk seçimde sandıkta en net cevabı vereceğini çok iyi bilsinler."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Politika, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Siyasi Davaya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:57:26. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Siyasi Davaya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.