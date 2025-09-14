CHP'den Siyasi Davaya Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'nin kurutaylarının iptali istemiyle açılan ve yarın görülecek davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "Yarın bu kararı verecek olanlar hukukun kendilerine verdiği yetkiyle hareket etsinler. Eğer saraydan gelen talimatlarla karar verirlerse, milletin ilk seçimde sandıkta en net cevabı vereceğini çok iyi bilsinler" dedi.

CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlediği mitingde, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Taşcıer, şunları söyledi:

"Evet, aslında yarın görülecek davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu herkes biliyor. Buraya gelen yüz binlerce insan da bu antidemokratik, hukukun yok sayıldığı düzene, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden en demokratik şekilde adeta bir başkaldırıyla tepkisini gösteriyor. Buradaki yüz binlerce kişi ne diyor? Bütün baskılara, tehditlere rağmen, 'Ben irademe sahip çıkıyorum.' diyor. Aynısını Saraçhane'de de gösterdiler, aynısını bugüne kadar sayısı 60'ı aşan mitinglerimizde, eylemlerimizde de ortaya koydular. Toplum her şeyin farkında. Bu yapılanların siyaseti dizayn etme çabası olduğunu, topluma verecek hiçbir şeyi kalmayanların şiddet, baskı, tehdit ve iftirayla yönlendirmeye çalıştığını en güzel şekilde buradaki kalabalık ortaya koyuyor. 'Ben irademe sahip çıkıyorum ve çıkmaya da devam edeceğim.' mesajını veriyor.

Buradan bir kez daha dile getiriyoruz: Yarın bu kararı verecek olanlar hukukun kendilerine verdiği yetkiyle hareket etsinler. Eğer saraydan gelen talimatlarla karar verirlerse, milletin ilk seçimde sandıkta en net cevabı vereceğini çok iyi bilsinler."