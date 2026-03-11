CHP'den Soruşturma Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı hakkında başlattığı soruşturmaya tepki göstererek, "Eleştiri ile hakareti, haber ile dezenformasyonu bilinçli biçimde birbirine karıştıran bu anlayışın amacı muhalefete gözdağı vermektir" dedi.

Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' bahanesiyle soruşturma başlattı. 4000 sayfalık iddianame adı altında iftiraname yazanlar, en küçük eleştiri karşısında yine yargı sopasına sarıldı. Eleştiri ile hakareti, haber ile dezenformasyonu bilinçli biçimde birbirine karıştıran bu anlayışın amacı muhalefete gözdağı vermek, toplumda korku iklimi yaratmaktır. Demokratik bir ülkede kamu gücünü kullanan hiç kimse eleştiriden muaf değildir. Hukuk; muhalif sesleri susturmanın aracı değil, adaletin ve ifade özgürlüğünün güvencesi olmalıdır."