Gökan Zeybek: "Masal Anlatmakla Su Gelmez. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı Göreve Davet Ediyoruz"

08.01.2026 15:26  Güncelleme: 16:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'daki su sorununu gündeme getirerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nı sorumlu tutarak DSİ'nin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'da yaşanan su sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet ederek "Masal anlatmakla su gelmez. Top çevirmeyi bırakın. Anayasa'da açıkça belirtilmiş. Belediye teşkilatı bulunan yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini DSİ'nin yasal görevidir. DSİ bu amaçla baraj yapmakla, isale hattı kurmakla ve su deposu inşa etmekle yükümlüdür. Anladınız umarım. Su yaşamdır, siyasete gelmez" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara'da yaşanan su sorununa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek'in "Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluktan kaçmamalıdır. Göreve davet ediyoruz" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Masal anlatmakla su gelmez. Ankara Büyükşehir Belediyemiz (ABB) diyor ki 'Yeni su kaynaklarının planlanması ve tahsisi Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yasal sorumluluğudur. Defalarca başvurduk, adım atılmadı.' Siz barajlardaki mevcut doluluk oranlarını anlatıyorsunuz. Ama şu soruya cevap yok:  DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara için neden yeni bir su kaynağı tahsis edilmedi? ABB diyor ki 'Gerede hattı '2050'ye kadar sorun yok' denilerek tanıtıldı ama aylarca Ankara'ya su vermedi.' Siz mevcut barajlardan hangi kaynaklardan su alındığını sıralıyorsunuz. Şu soruya cevap yok: Gerede'den neden 2025'te aylarca sıfır su geldi, 2050 vaadi neden çöktü?

Top çevirmeyi bırakın. Anayasa'da açıkça belirtilmiş. Millet bu oyalama numaralarını yemiyor. 168'inci maddeye bakınız. 'Doğal servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Su kaynaklarının aranması, planlanması ve işletilmesi devlete aittir.' Bu sorumluluğu yerine getirmek için DSİ Genel Müdürlüğü kurulmuştur. DSİ, su kaynaklarının planlanmasından yönetimine, geliştirilmesinden işletilmesine kadar yetkili ve sorumludur. Bu görevler 6200 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Daha da açık söyleyelim: Belediye teşkilatı bulunan yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini DSİ'nin yasal görevidir. DSİ bu amaçla baraj yapmakla, isale hattı kurmakla ve su deposu inşa etmekle yükümlüdür. Bu hüküm 1053 sayılı Kanun ile güvence altına alınmıştır. Anladınız umarım. Su yaşamdır, siyasete gelmez."

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gökan Zeybek, Ankara

