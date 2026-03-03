Ensar Aytekin'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Bolu'da Hukuk, Bir Kez Daha Katledilmiştir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın hukuka işkence edilerek tutuklanması, yargının siyasallaşmasının en bariz örneğidir. Bugün Bolu'da hukuk, bir kez daha katledilmiştir. Bolu halkının iradesine darbe yapılmıştır. Üniversitelilere burs verdiği için tutuklanan başkan olarak tarihe geçen Tanju Özcan, yalnız değildir. Bu kararı verenlere söylüyoruz: Bolu beyinin adını kimse bilmez, ancak Köroğlu bugün hala yaşıyor!" ifadesini kullandı.