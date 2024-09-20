CHP'den 'Tayyipler Alemi' Davası Açıklaması - Son Dakika
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CHP'den 'Tayyipler Alemi' Davası Açıklaması

CHP\'den \'Tayyipler Alemi\' Davası Açıklaması

Süleyman Bülbül, 72 CHP milletvekilinin yargılandığı davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

20.09.2024 17:34
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 72 milletvekilinin yargılandığı "Tayyipler Alemi" davasına ilişkin "Bu konunun takipçisiyiz. AKP'nin yargıyı siyasetin sopası olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Adalet tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 27. dönemden CHP'li 72 milletvekilinin yargılandığı "Tayyipler alemi" davasıyla ilgili açıklama yaptı. " Halkın vekili olan, vatandaşın haklarını savunan, anayasal hak ve özgürlükleri ve ifade özgürlüğünü kullanan CHP vekillerine karşı yargının bir sopa olarak kullanılmasını ve siyasi yasak getirme tehdidini kabul etmiyoruz" diyen Bülbül, şunları kaydetti:

"17 Temmuz 2018 tarihinde 7'inci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşmış olduğu 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü retweet ettikleri gerekçesiyle 27. dönemden 72 CHP milletvekili ve 7'inci Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davalar halen devam ediyor. Halkın vekili olan, vatandaşın haklarını savunan, anayasal hak ve özgürlükleri ve ifade özgürlüğünü kullanan CHP vekillerine karşı yargının bir sopa olarak kullanılmasını ve siyasi yasak getirme tehdidini kabul etmiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanarak, ODTÜ mezuniyet töreninde söz konusu karikatürün pankartını taşıdıkları için haklarında dava açılan üniversite öğrencilerinin ve karikatürün çizerinin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla kesinleştiği halde AKP, CHP 27. Dönem milletvekillerine yönelik yargıyı bir tehdit sopası olarak kullanmayı düstur edindiğinden siyasi yasak tehdidiyle milletvekillerini sindirmek istiyor"

Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konunun takipçisiyiz. AKP'nin yargıyı siyasetin sopası olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Adalet tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

Milletvekillerinin karikatürü paylaşmasının kendi düşüncelerini ifade etme hakkını kullanmaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bülbül, bu eylemin bir suç teşkil etmediğini belirtti. Bülbül, "Unutulmamalıdır ki, bir kişiye yapılmış bir haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Onların cesur duruşlarına sahip çıkmak, Türkiye'de demokrasiyi savunmak ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı durmak bizlerin en asli görevidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Aydın, Son Dakika

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