CHP'den tepki: Teğmenler ihraç edildi

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(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Ne yazık ki bunu da gördük. Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade eden teğmenler iktidarın hedef göstermesi sonucunda TSK'dan ihraç edildi. Bu karar ne hukuka ne akla ne de vicdana sığar. Teğmenlerimizin yanındayız. Ne olursa olsun, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabı üzerinden teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Böke, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki bunu da gördük. Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade eden teğmenler iktidarın hedef göstermesi sonucunda TSK'dan ihraç edildi. Bu karar ne hukuka ne akla ne de vicdana sığar. Teğmenlerimizin yanındayız. Ne olursa olsun, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."