CHP'den Türk Vatandaşları için Tahliye Çağrısı

04.03.2026 10:19
CHP, Körfez'de mahsur kalan Türk vatandaşları için acil tahliye operasyonu talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle körfez ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarının mahsur kaldığını belirterek, "Bölgedeki vatandaşlarımızın can güvenliği ve psikolojik güven duygusu açısından önce kendileri ile irtibat kurulması, müteakiben; hızlı, planlı ve devlet gücünü açık biçimde gösteren bir tahliye operasyonu icrası hayati önem taşımaktadır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve hızla bölgeye yayılan savaş nedeniyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının güvenliği ve tahliyesiyle ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ABD, İtalya ve Fransa başta olmak üzere birçok devletin vatandaşlarını tahliye ettiğini belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yalnızca iki ülkeyi değil, Körfez coğrafyasının tamamını etkileyen bir güvenlik dalgası oluşturmuştur. Risk ve tehditler hava taarruzlarından terör tehditlerine kadar geniş bir çerçevede artmaktadır, Bölgedeki hava sahalarının kapanması ve sivil havacılığın durması, Körfez ülkelerinde yaşayan, çalışan, ticaret yapan veya turistik amaçla bulunan Türk vatandaşlarını doğrudan mağdur etmiştir. Çok sayıda vatandaşımız fiilen mahsur kalmış durumdadır. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın güveneceği ilk ve tek merci Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletin asli görevi, nerede olursa olsun vatandaşının güvenliğini sağlamaktır. Mevcut veya kötüleşebilecek koşullar, diplomatik girişimlerin yanı sıra askeri imkanların da devreye alınmasını zorunlu kılabilecektir. ABD, İtalya ve Fransa gibi bir çok devlet, kriz bölgelerinden vatandaşlarını sivil ve askeri imkanların müştereken kullanımı ile tahliye etmektedir."

Türkiye de geçmişte Libya ve Lübnan krizlerinde benzer adımları atmış, hava ve deniz unsurlarıyla başarılı tahliye operasyonları gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bugün benzer bir kapasiteyi talep eden vatandaşlarımıza yönelik kullanmamak için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bölgedeki vatandaşlarımızın can güvenliği ve psikolojik güven duygusu açısından önce kendileri ile irtibat kurulması, müteakiben; hızlı, planlı ve devlet gücünü açık biçimde gösteren bir tahliye operasyonu icrası hayati önem taşımaktadır. Hükümete çağrımız, Körfez'de ulaşım güçlüğü yaşayan veya kendini emniyette hissetmeyen vatandaşlarımızı yalnız bırakmaması, gerekli imkan ve gayretleri gecikmeksizin devreye sokmasıdır. Bu süreçte durum ve gelişmelerin de periyodik olarak kamuoyu ile paylaşılması uygun olacaktır. Devlet kriz zamanlarında yalnızca sınırlarını değil vatandaşının onurunu ve güvenliğini de korur."

Kaynak: ANKA

