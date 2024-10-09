CHP'den Türkiye için Savunma Tavsiyeleri

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ile Hamas ve Hizbullah arasında yaşanan son çatışmaların, Türkiye için önemli dersler içerdiğini belirterek, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırması gerektiğine dikkat çekti. Bağcıoğlu, Türkiye'nin gelecekte karşılaşabileceği tehditlere daha hazırlıklı olabilmesi için sınır güvenliği, istihbarat, siber savunma ve kara-hava gücü gibi alanlarda alınabilecek önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ile Hamas ve Hizbullah arasında yaşanan son çatışmalara ve Orta Doğu'da artan gerilime işaret ederek, Türkiye'nin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin alabileceği kararlarla ilgili tavsiye niteliğinde önerilerin sıraladı.

Bağcıoğlu'nun önerileri şöyle:

-Sızma/ izinsiz geçişleri engelleyecek şekilde deniz ve kara hudutlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması

Erken ihbar, komuta kontrol, elektronik harp fonksiyonları ile de desteklenen insanlı ve insansız sistemlerin müştereken görev yaptığı etkin bir hava gücü

Milli sensör ve silah sistemlerinden oluşan gerektiğinde NATO erken ihbar ve ikaz sistemi ile bilgi alışverişi yapabilecek, deniz kuvvetleri gemileri ile de desteklenen kademeli entegre hava savunma sistemi

Gelişmiş teknolojik imkanlar, keşif, ateş destek ve intikal vasıtaları ile desteklenen, konvansiyonel görevlerin yanısıra, meskün mahal ve asimetrik harekatta da tecrübeli ve eğitimli bir kara kuvveti

Harekatın uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi zorunluluğu

İnsansız sistemlerin (kara, deniz, hava) ve uydu imkanlarının kullanımı, harekat sahasını sürekli gözetleme kabiliyeti

Elektronik harp ortamında dahi kesintisiz irtibatı sağlayacak komuta kontrol kontrol ve muhabere sistemleri

Harekata katılan tüm kuvvet ve birliklerin (kara, deniz, hava, özel kuvvetler vb) mevki ve hareketlerinin gerçek zamanlı takip edildiği müşterek resmi teşhir sistemleri

Mühimmatlar öncelikli stokların yeterli seviyede olmasını, gerektiğinde kesintisiz tedarik imkanını ve onarım faaliyetlerinin nerede ihtiyaç duyulursa yapılabilmesini sağlayan, lojistik seferberlik faaliyetleri ve savunma sanayi ile de desteklenen lojistik sistem

Muharebelerin gelişmesine ve oluşan harekat ihtiyaçlarına bağlı olarak, harekat sırasında AR-GE faaliyetleri sistem ve silah geliştirebilen dinamik bir savunma sanayi

Harekatın yüksek seviyede ve etkili olarak devamına imkan veren personel seferberlik sistemi (ihtiyaçları karşılayan seferberlik görevlendirmeleri)

Anavatanda geri bölgenin sabotaj, suikast ve iç karışıklık gibi eylemlere karşı emniyetini tesis edecek koordineli çalışan istihbarat ve güvenlik sistemi

Hedef devlet veya oluşumlara yönelik elektronik istihbarat, insan istihbaratı, açık kaynak istihbaratı, görüntü istihbaratı kabiliyetine sahip asker-sivil koordineli çalışan harekat istihbaratı ile görevli etkin bir istihbarat teşkilatı

Kritik tesislerin (askeri/ sivil) çok tehditli ortamda güvenliğini sağlayacak kuvvet koruma sistemleri

Askeri Sağlık Sisteminin mutlak surette yeniden tesis edilmesi

Harekat faaliyetlerini destekleyebilecek öncelikle siyasi ve ekonomik güç olmak üzere milli güç unsurlarının koordineli kullanımı

Psikolojik harekat, bilgi harekatı gibi kuvvet çarpanlarının harekatın hedefleri çerçevesinde koordineli kullanımını sağlayacak bir yapı

Harekatın; siber savunma ve siber taarruz, elektronik harp yetenekleri ile desteklenmesi

Silahlı kolluk kuvvetleri ile barış döneminden itibaren sinerji yaratacak şekilde koordineli faaliyetler (Türkiye için örnek: Sahil Güvenlik – Deniz Kuvvetleri, Jandarma - Kara Kuvvetleri ilişkisi)

Silahlı Kuvvetler personelin moral ve motivasyonunu düşürücü uygulamalar yapılmaması (Türkiye için örnek: Teğmenlere yönelik haysiyet cellatlığı, TSK personelinin özlük ve sosyal haklarında yaşanan olumsuzluklar)

Harekat ortamının dinamik gerekliliklerini karşılayacak şekilde; "stratejik ve operatif seviye komuta yapısının" komuta birliği, sadelik ve emir komuta zincirine uygun şekilde dizayn edilmesi

Askeri eğitim sisteminin, eğitim ve öğretim kurumlarının ilgili kuvvet komutanlıkları ile bağlarını güçlendirecek, kurum kültürü, aidiyet, silah arkadaşlığı ve muhariplik ruhuna sahip askeri personel yetiştirecek şekilde düzenlenmesi"