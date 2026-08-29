CHP'den Ukrayna Savaşı Değerlendirmesi - Son Dakika
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CHP'den Ukrayna Savaşı Değerlendirmesi

CHP\'den Ukrayna Savaşı Değerlendirmesi
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CHP, Ukrayna Savaşı'nın etkilerini değerlendirerek Türkiye'nin güvenliğini koruma çağrısında bulundu.

(ANKARA)- CHP Dış Politika Kurulu, Ukrayna Savaşı'nın diğer devletleri de içine sürükleyebilecek bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, Rusya'nın güveninin kaybedilmemesi, Ukrayna'nın en sert şekilde uyarılması ve NATO içinde Türkiye'yi savaşa sürükleyebilecek emrivakilerin engellenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

CHP Dış Politika Kurulu, "Güncel Değerlendirmeler" başlıklı açıklamasında Ukrayna-Rusya Savaşı, enerji güvenliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin görüşlerini paylaştı.

Açıklamada, "İstekliler Koalisyonu" kapsamında İngiltere, Almanya ve Polonya'nın isimleri sıralanarak, Rusya'nın derinliklerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların diğer devletleri de savaşa sürükleme riski taşıdığı savunuldu. Rusya'nın koalisyonun kimi üyelerine sert askeri karşılık vereceğine ilişkin işaretlerin arttığı belirtildi.

Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine Ukrayna tarafından dış hedef istihbaratı desteğiyle saldırılarda bulunulduğu ileri sürülen açıklamada, bu durumun savaşı kritik bir aşamaya taşıdığı ifade edildi. Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Tarihten alınmış dersler ve stratejik menfaatlerimizin korunması konusunda, Rusya Federasyonu'nun güveninin kaybedilmemesi; Ukrayna'nın da en sert şekilde uyarılması ve NATO içinde bizi de içine sürükleyecek emrivakilerin engellenmesi, savaşın son dört yılındaki en önemli tespitler olarak değerlendirilmektedir."

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İRAN İLE TİCARET

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonucunda Basra Körfezi'nde petrol ve gaz kaynaklı enerji güvensizliğinin sürdüğü belirtilen açıklamada, savaşın bir an önce Haziran 2026 mutabakat muhtırası paralelinde yeniden ateşkesle duraksatılmasının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın 24 Ağustos'ta İran'ın "ekonomik dışlanması ve ikincil yaptırımlara konu edilmesi" yönündeki açıklamalarına da değinildi. "Ortak ülke" Türkiye'nin, menfaatleri etkilenecek diğer BRICS üyeleri ve Küresel Güney politikaları kapsamında bu açıklamalara karşı çıkmasının ve İran ile ticaretini sürdürmesinin yerinde görüldüğü kaydedildi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerini dostluk ve barış içinde sürdürme azim ve iradesinde olduğu belirtilen açıklamada, Yunanistan'ın Ege'de, GKRY'nin ise Kıbrıs'ta attığı adımların bu politikaların sürdürülmesini zorlaştırdığı savunuldu.

Ege'de tek taraflı milli açık deniz park alanları ilan edilmesine ve adaların Lozan ve Paris antlaşmalarındaki taahhütlere aykırı olarak askerileştirildiği iddiasına yer verilen açıklamada, Türk hükümetlerinin adaların egemenliği konusunda diplomatik, bunların yetersiz kalması halinde ise diğer girişimlerde bulunmasının uygun görüldüğü belirtildi.

KIBRIS'A İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kurul, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme uzlaşı göstermediğini belirttiği GKRY'nin konfedere bir yapıyı savunmasının da anlamsız olduğunu ileri sürdü.

GKRY'nin, Barselona'daki 6-18 yaş grubundaki genç oyuncuların adanın kuzeyindeki futbol müsabakalarına katılmasına dahi tahammülsüzlük gösterdiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adanın kuzeyindeki futbol müsabakalarına Barselona'daki 6-18 yaş grubundaki genç oyuncuların dahi katılımına tahammülsüzlük göstermesiyle GKRY'nin toplumsal uzlaşmadan anladıkları oldukça çarpık ve bir o kadar çatışmacı zihniyetleriyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu konunun BM Genel Sekreteri Guterres'in dikkatine sunulmasında fayda görülmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Ukrayna Savaşı Değerlendirmesi - Son Dakika

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