CHP'li İl Başkanlarından Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Ortak Tepki: Ümit Erkol Yalnız Değildir

(ANKARA) - CHP'nin il başkanları, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanması üzerine ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, kadroları ve milyonlarca yurttaş bu hukuksuzluğun dimdik karşısındadır" denildi.

CHP'nin il başkanları, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz; seçilmişlerin, siyasi aktörlerin ve parti yöneticilerinin yargı eliyle hedef alındığı, sandığın ortadan kaldırılmak istendiği ve"

demokrasi arayan tüm seslerin yok sayıldığı bir karanlıktan geçmektedir. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra meşruiyetini kaybettiğini gören siyasi iktidar, o günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini ve belediye başkanlarını doğrudan hedef almıştır. Seçilmiş başkanları şafak operasyonlarıyla derdest edenler; 15.5 milyon yurttaşın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu

tutuklamış, yalancı tanıklarla ve zorla alınan ifadelerle bir iddianame yaratmıştır. Bu iddianameyi yazanların bakan olarak ödüllendirildiği bu

düzende, partimiz üzerinden kamuoyunda kriminal bir süreç inşa edilmeye çalışılmaktadır. İzmir'de 'Kooperatif Davası' olarak bilinen süreçte üç yılı aşkın süredir, defalarca yapılan incelemeler, soruşturmalar ve açılan davalar boşa çıkmıştır. O davaların içi boş olduğu anlaşılınca aynı olay hakkında başka soruşturmalar açılmıştır. Süreç içinde davalara bakan hakimleri defalarca değiştirmişlerdir. Aynı olayla ilgili yedek dosyalar açılıp yedek tutuklamalar yapılmıştır.

Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un tutuklanması da tıpkı İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun tutuklanması gibi, bu hukuksuzluk silsilesinin ve yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasının en son ve en çarpıcı örneklerinden biridir. Dosyanın somut delillerden uzaklığı ve kooperatif bünyesinde son derece sınırlı sürelerle görev almış kişilerin dahi tutuklanması, dosyanın ciddiyetten ne denli uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu soruşturmanın yürütülme biçimi başlı başına hukuka aykırıdır. İl Başkanımızın Ankara'da gözaltına alınıp İzmir'e götürülmesi, günlerce gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilmesi hukukla açıklanamaz. Sabit ikamet sahibi, kamuoyunca tanınan bir siyasetçi olmasına rağmen Ümit Başkanımız için verilen tutuklama kararı, açık bir düşman hukuku gösterisidir. "Kuyumcu hassasiyeti" diyerek çıktıkları yolda herkesi baştan suçlu ilan ettikleri, en temel insan haklarını çiğneyerek bir yargısız infaz rejimi kurdukları ortadadır. Masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılama esası, konu Cumhuriyet Halk Partisi ve yöneticileri olunca rafa kaldırılmakta, yok sayılmaktadır.

"Halkın iradesinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz"

Açıkça ifade ediyoruz ki; yargı yetkisinin siyasi amaçlarla kullanılmasına, partimizin kurumsal yapısının ve yöneticilerinin hedef alınmasına, halkın iradesinin gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yargı sopasıyla siyaset dizayn etmeye çalışan anlayış, ne partimizi sindirebilir ne de halkın iradesini teslim alabilir. Ne yaparsanız yapın; Cumhuriyet Halk Partisi kriminal oyunlarla diz çökecek, halkın gerçek gündemini konuşmaktan vazgeçecek bir parti değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi; ölümü göze almaktan korkmayan, hakkında verilen idam fermanını cebinde taşıyan, 41 kez suikast girişimine maruz kalan ve yine de halk için mücadele etmekten vazgeçmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Köklerini Kuvayımilliye'den alan, bu ülkenin kurucu gücüdür. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi; "Cumhuriyet Halk Partisi çınardır. Çınar yanarsa orman yanar.' Bu örgüt, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü baskıya karşı dimdik duracak; demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, kadroları ve milyonlarca yurttaş bu hukuksuzluğun dimdik karşısındadır."