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CHP'den Yerlikaya'ya Sert Tepki

Murat Bakan, Ali Yerlikaya'nın açıklamalarını eleştirerek toplumsal tehdit algısını patolojik buldu.

02.05.2025 21:52
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Ali Yerlikaya, madem bu dille konuşmakta ısrar ediyorsunuz, biz de size sizin dilinizle cevap verelim: Her toplumsal olay anında hayali bir 'tehdit' ya da 'düşman' yaratma refleksi, artık siyasi değil. Bu patolojik bir durum! Bazen bir öğrenci, bazen bir kadın, bazen bir gazeteci, bazen de Anayasal hakkını kullanan bir vatandaş… Hatta milli bayramları kutlayan vatandaş! 'Makul vatandaş' tanımınıza uymayan herkes sizin için potansiyel tehdit" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir."sözlerine tepki gösterdi. Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Yerlikaya, madem bu dille konuşmakta ısrar ediyorsunuz, biz de size sizin dilinizle cevap verelim: Her toplumsal olay anında hayali bir 'tehdit' ya da 'düşman' yaratma refleksi, artık siyasi değil — bu patolojik bir durum! Bazen bir öğrenci, bazen bir kadın, bazen bir gazeteci, bazen de Anayasal hakkını kullanan bir vatandaş… Hatta milli bayramları kutlayan vatandaş! 'Makul vatandaş' tanımınıza uymayan herkes sizin için potansiyel tehdit!

İradesi ve düşüncesi başkasına ait zor bir hayatınız var! Size kolaylıklar diliyoruz ancak hayatın gerçeklerine geldiğimizde, 'laf ola beri gele' derler. Yıllardır o koltukta oturan, bu teşkilatı çürüten, yalnızlaştıran, tüketen irade sizsiniz. Polis intiharları karşısında tek bir önlem almayan, tek bir kelime etmeyen sizsiniz! Siyasetçilerin yakınları, polisleri sıraya dizip hakaret ederken, gözlerini kaçıran, sesini çıkarmayan da sizsiniz! Tarikatlara çakarlı araç tahsis ettirip, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşüren, tabiri caizse 'magandalık' yapmalarına ses çıkarmayan yine sizsiniz!

Ülkede kaç göçmen olduğunu bilmeyen, kaçak göçmenleri adresinde bulamayıp, AB'ye gittikleri tahmininde bulunan da sizsiniz! Emniyet Teşkilatı tarafından sevilmeyen, güvenilmeyen de yine sizsiniz! Siz sadece ayrıcalıklı olduğunu düşündüğünüz kişileri ve makam odanızı koruyorsunuz. Polis ne zaman işinize yarıyorsa o zaman hatırlıyorsunuz, kumanyasını bile ona göre ayarlıyorsunuz! Ama bilin ki: İçişleri Bakanlığı, makam koruma yeri değil; sorumluluk üstlenme, aynaya bakma ve hesap verme makamıdır."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Murat Bakan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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