CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Evrim Rızvanoğlu: "Çevre Talanına Karşı Ses Çıkarmak İçin Buradayız"

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Vatandaşlarımızla birlikte bu yoksulluğa karşı ses çıkarmak için buradayız. Bu çevre talanına karşı ses çıkarmak için buradayız. Bu iktidarla mücadele etmek için buradayız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi bugün Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün hem millet iradesine sahip çıkıyor hem de aynı zamanda Akbelen'de acil kamulaştırmadan dolayı ses çıkarmak için Sayın Genel Başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz, örgütümüz, hep beraber buradayız. Vatandaşlarımızla birlikte bu yoksulluğa karşı ses çıkarmak için buradayız. Bu çevre talanına karşı ses çıkarmak için buradayız. Bu iktidarla mücadele etmek için buradayız. Son zamanlarda Akbelen ile ilgili çok ciddi bir kamulaştırma sıkıntısı var. Biz buradan sesimizi 'toprağımızı, zeytinimizi, suyumuzu vermiyoruz' diye çıkarmak için buradayız."